Simonetta Melinelli

NewTuscia – VITERBO – Nella splendida location di Palazzo Brugiotti, presso la Fondazione Carivit, si è svolta la II Giornata della stampa, organizzata dall’Ucsi e dalla Diocesi di Viterbo. Erano presenti molti docenti di scuole primarie e superiori.



La Giornata della stampa è stata istituita dal Vescovo Orazio Francesco Piazza un anno fa, poco dopo il suo insediamento a Viterbo, proprio per onorare il Patrono del giornalisti cattolici, Francesco Di Sales, e stabilire un percorso di formazione, condivisione e collaborazione per il bene comune con giornalisti, docenti e comunicatori.

Invitato d’onore è stato Andrea Iacomini, portavoce Unicef per l’Italia ed amico del vescovo da anni, avendo con lui condiviso azioni ed intenti comuni volti al benessere dei bambini.

Il responsabile delle comunicazioni sociali della Diocesi di Viterbo, Don Emanuele Germani, ha introdotto il vescovo, ricordando l’importanza della condivisione e della sinergia con la stampa per il bene comune.

Wanda Cherubini, presidente Ucsi Viterbo, ha ricordato i tanti bambini vittime di guerre e calamità naturali, raccomandando di non dimenticarli mai nella comunicazione perché non ci sono vittime di serie A o di serie B.

Il vescovo Piazza ha poi ringraziato i giornalisti Ucsi per la bella sinergia stabilita in quest’anno, riconoscendo la sensibilità e attenzione dedicati ai bambini come testimonianza di unione di intenti per raggiungere il fine comune di sensibilizzare la cittadinanza al bene dei più piccoli.

Iacomini, nel suo discorso, ha ringraziato il vescovo per i suoi consigli e suggerimenti fraterni. Ha quindi evidenziato come sia difficile fare pubblicare dai giornalisti notizie e testimonianze dai luoghi delle emergenze delle guerre e delle catastrofi naturali che coinvolgono vittime innocenti e tanti bambini in varie parti del mondo. Infatti I giornalisti, incalzati dalle continue emergenze, per soddisfare la curiosità dei lettori devono dare spazio soprattutto alle ultime notizie abbassando i riflettori su situazioni che, invece, avrebbero hanno bisogno di maggiore attenzione per risolverle ed azioni come le raccolte fondi benefiche.

“Diventa sempre più difficile tenere i riflettori accesi su tanti bambini vittime in tutto il mondo – ha detto Iacomini – e per questo bisogna ringraziare chi, anche al Festival di Sanremo, attori e cantanti come D’Amico e Ramazzotti, ricordano a milioni di telespettatori che la pace non ha colore e che i bambini non devono pagare il prezzo dei potenti che non sono interessati al bene comune. Non ci sono più, tra questi grandi decisori, personalià come Nelson Mandela o Madre Teresa, purtroppo”.

“I giornalisti devono ricordare che ciò che conta – ha concluso il vescovo Piazza – in ogni propria comunicazione o articolo: il credere e il perseguire il rispetto della dignità umana e non le continue guerre e catastrofi ambientali perpetrate scientemente ad esclusivo profitto di pochi. A tal proposito, bisogna ricordare chi continua a finanziare ed istigare le guerre per puri interessi economici come le lobbies delle armi. E’ compito dei giornalisti ricordare ai decisori mondiali di agire e perseguire la pace e il benessere comune, come ricorda Papa Francesco”.