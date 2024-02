Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Occhi, mani, piedi. Sono quelli degli artigiani che, ai tempi dell’intelligenza artificiale, Papa Francesco ha voluto rimarcare come centrali per “creare fraternità, perché l’artigianato è una strada per lavorare, per sviluppare la fantasia, per migliorare gli ambienti, le condizioni di vita, le relazioni”.

Una fila lunga centinaia di metri con attese di almeno un ora ha fatto da sfondo alle circa 6500 persone di Confartigianato Imprese Italia, tra iscritti e rappresentanze provenienti da tutta Italia, che sono tornati in Vaticano, all’aula Paolo VI (o Nervi), dopo 17 anni. Era in fatti il 2007 quando c’era stato l’ultimo incontro del Papa, allora Benedetto XVI, con Confartigianato.

A guidare i 50 membri di Confartigianato Viterbo, giunti con un autobus dedicato, il presidente regionale e provinciale Michael Del Moro. Malgrado il tempo freddo e con qualche accenno di pioggia tutto è andato perfettamente. “Non abbiate paura di assumere le persone più deboli e bisognose – ha detto Papa Francesco – in particolare donne, giovani, migranti e chi ha problemi di disabilità”. Il tema del lavoro, centrale nella tradizione di Confartigianato, è stato affrontato dal Santo Padre in più sfaccettature: dal riferimento a San Giuseppe, falegname, ricordato perché artigiano come tutti i convenuti in aula Nervi, a quello della povertà che va combattuta con “dignità” e con il coraggio di chi lavora; quindi il ruolo di Confartigianato, nata nel 1946, nella rinascita economica e sociale dell’Italia dopo i drammi della Seconda Guerra Mondiale. Senza dimenticare la creatività umana legata al lavoro che lo distingue dalle macchine del semplice fare.

Tutte le oltre 6 mila persone di Confartigianato hanno avuto una caratteristica bandana azzurra che ha creato una manto unicolore nelle riprese e foto fatte dall’alto.

Il presidente di Confartigianato Viterbo Michael Del Moro era in prima fila con tutti i presidenti regionali di Confartigianato ed ha potuto salutare di persona Papa Francesco. “I valori fondativi di Confartigianato sono sempre stati vicini al mondo cattolico – ha detto il presidente ai nostri microfoni nel viaggio di ritorno dalla visita al Papa – . Era dal 2007 che Confartigianato non era stato più in udienza, allora c’era Papa Ratzinger. Questa giornata era stata organizzata per la fine del 2020 ma saltò per il Covid e siamo riusciti a rifarla. La Confederazione si era prefissata 5 mila presenze e siamo andati ben oltre le 6 mila con i territori che hanno chiesto sempre più posti. Avremmo potuto averne 10 mila di persone se fosse stato possibile. C’è stata una nutrita rappresentanza anche da Viterbo e la soddisfazione di avere organizzato da ogni provincia del Lazio un autobus. Ringrazio il presidente nazionale Marco Granelli e il segretario regionale Enzo Mamoli che hanno lavorato per mesi per organizzare questo grande evento”.