NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Brutto scivolone esterno Polisportiva Vigor Acquapendente con pesante declassamento classifica (dal terzo al quarto posto).

In una gara valida per la sedicesima giornata del Girone A Campionato regionale di Seconda Categoria i ragazzi allenati da coach Daniele Contorni vengono superati per 2-1 sul terreno di gioco della A.D. Polisportiva Farnese.

A niente è servita la prima prodezza stagionale di Tommaso Contadini. Sabato alle ore 15.00 al Dario Dante Vitali sfida contro una ASD Gradoli che dopo aver superato di minimo scarto a domicilio l’Onano Sport calcio (2-1) diventa la terza forza Campionato.