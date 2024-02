Nostra intervista all‘autore Giuseppe Milano

NewTuscua – VITERBO – Nella trasmissione Fatti e commenti di questo fine settimana, in onda su Teleorte e visibile su www.teleorte.it e www.newtuscia.it, condotta da chi scrive e dal collega Gaetano Alaimo per la regia di Marco Nicoletti, approfondiremo la tematica della transizione energetica attraverso il testo “Comunità energetiche. Esperimenti di generatività sociale e ambientale”, che presenteremo in studio con l’autore, ing. Giuseppe Milano, giornalista ambientale, componente del Direttivo della sezione pugliese dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e Segretario generale di Greenaccord Onlus dal 2019.

Pubblicato da Pacini Editore (collezione New Fabric) e con postfazione di Stefano Martello, il volume esplora, per la prima volta in assoluto in Italia e alla luce del nuovo quadro normativo comunitario di riferimento, le criticita‘ e le opportunità dell’autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche, di iniziativa pubblica o privata, con l’intento di offrire un valido supporto ad una eterogenea platea di attori – quali Comuni, Pubblica Amministrazione, imprese, parrocchie, realtà del terzo settore – desiderosi di costruire un diverso protagonismo dei e nei territori in cui sarà possibile realizzare innovativi modelli di democratizzazione dell’energia.

Le comunità energetiche – soggetti giuridici disciplinati da uno specifico statuto e costituiti da condomini, Pubblica Amministrazione, imprese, sindacati, organizzazioni del terzo settore – hanno al centro la figura del “prosumer”, ossia chi può essere, contestualmente, produttore di energia pulita e consumatore della stessa soddisfando i propri fabbisogni, restituendo alla rete nazionale di distribuzione l’eventuale flusso non impiegato.

In conformità con le indicazioni internazionali del „Green New Deal“ – accolte in Italia dal Pnrr – e nell’intenzione di sostenere il processo di decarbonizzazione dell’economia, sostenendo la transizione definitiva dai combustibili fossili come emerso nella recente Cop28, con le comunità energetiche si migra da un modello puntuale o isolato fatto da grandi impianti a un modello decentrato e policentrico costituito da un palinsesto di impianti più piccoli capaci di stabilizzare le reti e di garantire benefici economici ai territori in cui ricadono gli impianti, anche valorizzando gli incentivi statali disponibili.

Le comunità energetiche, dunque, tengono insieme, secondo un approccio pragmatico ed olistico, sostenibilità e prossimità, sussidiarietà e prosperità, conciliando, sia nelle città più grandi sia in quelle più piccole o nelle aree interne, sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

Queste finalità si evincono con chiarezza nel testo. In dettaglio, il libro è suddiviso in tre capitoli:

1.dopo un primo capitolo in cui è descritto il quadro geopolitico attuale da cui trae origine la proposta delle comunità energeche;

2.nel secondo – anche attraverso alcuni contributi esterni di esperti e di amministratori per una lettura interdisciplinare e collettiva del fenomeno – sono raccontate alcune buone pratiche che testimoniano la scelta di indirizzare le politiche e gli interventi dei soggetti pubblici e privati che potrebbero farsi promotori delle comunità energetiche.

3. Nel terzo e ultimo capitolo, volgendo lo sguardo al futuro e nella consapevolezza che il paradigma della democratizzazione dell’energia che trova nelle comunità energetiche un suo caposaldo sia un cantijere culturale aperto e in continuo divenire, sono illustrati, infine, due ulteriori, ma fondamentali, focus tematici: la povertà energetica e l’agrivoltaico.

Il libro, in sintesi, si apre come una bussola per offrire ai suoi lettori-esploratori la possibilità di intraprendere un nuovo viaggio, nella prossima Italia, nella convinzione che “nessuno si salvi da solo” e che sia possibile, oltre che giusto, saldare la giustizia socio-ambientale con l’economia del bene comune

La recente pubblicazione del Decreto che promuove la creazione e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato il 24 gennaio scorso il Decreto che promuove la creazione e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia.

Il Decreto prevede due tipologie di incentivi tra loro cumulabili:

1.un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti, che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi;

2. una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di cinque gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile.

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto saranno approvate dal Ministero, previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le regole operative per il riconoscimento degli incentivi.