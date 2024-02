Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Flaminia ha superato in casa 2-0 l’Ostia Mare, una vittoria importante per i rossoblù civitonici che, con questo successo, si portano al a centroclassifica fuori dalla zona calda. La Flaminia sarà impegnata in trasferta sul difficile campo della Nocerina, una partita che si preannuncia molto ostica in un campo notoriamente molto caldo visto anche il bel successo dei rossoneri molossi che hanno espugnato per 2-0 il campo della Nuopva Florida.

Il San Marzano in grande ripresa supera in casa 2-0 la formazione sarda del Latte Dolce Sassari: domani il San Marzano si recherà sul campo della Romana Fc, attuale terza in classifica e reduce dal pari in trasferta sul campo dell’Anzio, una partita che si preannuncia dal risultato tutt’altro che scontato.

Pareggio a reti inviolate tra Boreale ed Atletico Uri che serve a poco ai romani della Boreale in lotta per la salvezza. Impresa corsara della Gladiator che passa per 2-1 sul campo della Sarrabus Ogliastra, si tratta di un risultato a sorpresa con la Gladiator che, con questi preziosi tre punti esterni, riapre uno spiraglio nella lotta salvezza.

Il Trastevere è artefice di un bel successo esterno per 2-1 sul campo del Budoni, impresa corsara che permette ai romani di rilanciarsi nella corsa salvezza.

La Cavese capolista viene fermata in casa dall’Ischia sul pari per 1-1: il risultato, nonostante sia un mezzo passo falso, ha paradossalmente favorito la Cavese che ha approfittato dello scivolone interno della Sarrabus Olgliastra in casa.

Il Cassino conferma il suo buon momento vincendo per 1-0 sul campo della Cynthia Albalonga.

Il campionato è entrato nella fase topica, sia in coda che in vetta i verdetti sono ancora aperti.

RISULTATI DELLA 4° GIORNATA DI RITORNO

BOREALE-ATLETICO URI 0-0

SARRABUS OGLIASTRA-GLADIATOR 1-2

BUDONI-TRASTEVERE 1-2

CAVESE-ISCHIA 1-1

FLAMINIA-OSTIA MARE 2-0

CYNTHIA ALBALONGA-CASSINO 0-1

N FLORIDA-ATLETICO URI 0-0

OSTIAMARE-NOCERINA 0-2

ANZIO-ROMANA FC 1-1

CLASSIFICA

CAVESE 44

ROMANA FC 37

CASSINO 37

NOCERINA 35

SARRABUS OGLIASTRA 34

OSTIAMARE 31

ISCHIA 31

CYNTHIA-ALBALONGA 30

SAN MARZANO 28

FLAMINIA 26

TRASTEVERE 26

ANZIO 25

LATTE DOLCE SS 24

ATLETICO URI 23

N FLORIDA 22 (-5)

BUDONI 18

GLADIATOR 15

BOREALE 15

PROSSIMO TURNO

ATLETICO URI-CAVESE

CASSINO-ANZIO

GLADIATOR-N FLORIDA

ISCHIA-BUDONI

NOCERINA-FLAMINIA

OSTIAMARE-CYNTHIA ALBALONGA

ROMANA FC- SAN MARZANO

LATTE DOLCE-BOREALE

TRASTEVERE-SARRABUS OGLIASTRA