Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Faul Cimini viene fermata in trasferta sul campo della Romulea sul 2-2, un pareggio dal sapore amaro arrivato in pieno recupero: una vittoria buttata al vento ed ora la vetta si allontana di ben 8 lunghezze dal Montespaccato che, liquidando con secco 4-1 il Civitavecchia, si riporta in vetta solitario. Domani arriva l’Aurelio, reduce dalla pesante sconfitta per 3-0 ad opera del’Aranova: serve una vittoria per non dare addio ai sogni di gloria.

Il Rieti si è imposto per 3-2 in casa sul Valmontone, i sabini si portano solo ad una sola lunghezza dalla capolista Montespaccato. L’Astrea supera in casa per 3-2 la Pescatori Ostia e, con questi tre punti, si porta fuori dalla zona calda.

La Maccarese, in piena corsa per il vertice, passa con il piglio delle grandi sul campo dell’Audace 1919. L’Aranova si è imposta a sorpresa per 3-0 sul campo dell’Aurelio, rilanciandosi nella lotta salvezza.

Pareggio per 1-1 tra il Villalba e la Luiss, un pari che serve a poco. Il Pomezia si è imposta per 6-0 sul campo della Citizen Academy: i rossoblù si portano così ad una sola lunghezza dal Montespaccato e la lotta al vertice si fa molto interessante con molte squadre raccolte in pochi punti.

RISULTATI DELLA 6°GIORNATA DI RITORNO

LADISPOLI-CAMPUS EUR 1-2

ASTREA-PESCATORI OSTIA 3-2

AUDACE 1919-MACCARESE 1-3

AURELIO-ARANOVA 0-3

MONTESPACCATO-CIVITAVECCHIA 4-1

ROMULEA-FAUL CIMINI 2-2

VILLALBA-LUISS 1-1

CITIZEN ACADEMY-POMEZIA 0-6

RIETI-VALMONTONE 3-2

CLASSIFICA

MONTESPACCATO 49

POMEZIA 48

RIETI 48

MACCARESE 48

FAUL CIMINI 41

CIVITAVECCHIA 40

AURELIO 39

VALMONTONE 36

ARANOVA 32

ASTREA 27

ROMULEA 26

LUISS 26

VILLALBA 19

LADISPOLI 17

AUDACE 1919 16

PESCATORI OSTIA 14

CITIZEN ACADEMY 8

PROSSIMO TURNO

ARANOVA-AUDACE 1919

ASTREA-VILLALBA

LUISS-CITIZEN ACADEMY

VALMONTONE-LADISPOLI

MACCARESE-MONTESPACCATO

CIVITAVECCHIA-RIETI

FAUL CIMINI-AURELIO

PESCATORI OSTIA-CAMPUS EUR

POMEZIA-ROMULEA