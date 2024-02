NewRuscia – VITERBO – In questo momento la Favl Cimini Viterbo si trova nella 5ª posizione della classifica generale: 41 i punti, somma di 11 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte. La partita di domenica scorsa contro la Romulea ha di certo lasciato l’amaro in bocca a tutti.

I gialloblù, agli ordini di Castagnari, questa settimana hanno continuato il percorso di preparazione in vista dello scontro diretto di domani con l’Aurelia Antica Aurelio, che non vede i tre punti da tre giornate. L’allenatore deve considerare questo importante match, e quello con l’Audace 1919 di domenica 18 febbraio, tenendo conto delle assenze dell’attaccante Cisse e del difensore Morariu, che devono scontare due turni di squalifica.

Mister come hai visto la squadra in questa settimana, dopo la rocambolesca partita contro la Romulea?

C’è delusione per gli eventi fuori dall’ordinario che si sono verificati domenica scorsa. Martedì abbiamo discusso la questione anche con la Società, ed abbiamo davvero sentito, e apprezzato, il loro sostegno. È importante elaborare e superare le emozioni legate a quegli eventi, mantenendo però la concentrazione sul lavoro di squadra e sulla preparazione tecnica e tattica per la prossima partita. Tutto ciò che è accaduto è ormai parte del passato; ora ci concentriamo sulla preparazione del match di domenica e ci apprestiamo a ripartire, perché dobbiamo tornare a dare il massimo da subito. La Società ci ha fornito tutti i mezzi necessari.

I fatti accaduti nel finale della partita con la Romulea hanno influito sulla preparazione alla partita di questa settimana?

Solo nei primi giorni della settimana, poi subito testa alla prossima partita. L’avversario nel mirino è l’Aurelia Antica Aurelio, ultimamente in difficoltà, probabilmente perché falcidiata dalle squalifiche. Va ricordato però che ha chiuso il girone di andata a soli 4 punti dall’allora capolista Pomezia ed a 1 dalla seconda, il Rieti. Abbiamo entrambi un nemico comune: il tempo.

Qual è la strategia principale per affrontare l’Aurelia, avversario di domenica?

L’atteggiamento fa la differenza, specialmente in situazioni avverse come nel caso della pioggia, dove le condizioni vanno oltre l’assetto tecnico. A vincere sarà la squadra che esprimerà al meglio la propria determinazione, mettendo in campo tutto il proprio impegno e la propria forza interiore.

L’assenza di Cisse e Morariu obbligano a qualche cambio forzato in formazione. Ci saranno altre variazioni nel modulo e negli uomini?

Abbiamo una rosa molto competitiva. Senza Morariu e Cisse perdiamo molto in termini di fisicità e spessore, mi sembra ovvio. Coloro che li sostituiranno dovranno fare bene; FC Viterbo-Aurelia sarebbe stata proprio giusta per loro. Dovremo apportare alcune modifiche per essere più incisivi e magari rendere meno evidenti i punti di riferimento per l’avversario.

Qual è il tuo approccio psicologico per motivare i giocatori e mantenere alta la loro concentrazione prima e durante la partita?

È semplice: dobbiamo vincere e attaccare quel treno, ne hanno la consapevolezza. Rimanerci sopra, è l’unica opzione per noi. So, per esperienza, che dopo i numerosi risultati positivi che abbiamo ottenuto, un pareggio è difficile da accettare per riprendere la corsa. Ecco, noi non possiamo permettercelo; domenica dobbiamo assolutamente vincere. Nel match scorso, nonostante una prestazione negativa e fuori casa, avevamo portato a casa i tre punti. Immagina se riusciamo a giocare bene. Ripartire è una vera e propria prova di carattere. Il pareggio con la Romulea è stato un risultato assolutamente negativo per noi, ma anche la prestazione stessa lo è stata. Domenica si gioca di sciabola e di fioretto e le motivazioni faranno la differenza. Sarà una partita decisa dagli episodi, e quando si ha tanta motivazione, gli episodi tendono a tuo favore.

FC Viterbo-Aurelia Antica Aurelio si gioca domenica 11 febbraio alle 15:00, sul campo Tullio Stefanucci di Vignanello, di fronte al caloroso pubblico dei tifosi di casa.

Arbitro: S. Montevergine Assistenti: G. Aguzzi; G. Iozzia