NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Pioggia e vento trascinano il Castiglione alla vittoria. Tutto nella ripresa : apre Giomarelli (per lui ennesima dimostrazione che vale palcoscenici Categorie più prestigiose ) chiude Allegri. Si esalta il numero 9 ospite sul manto di Acquapendente. Divertendosi a vestire sia la maglia di suggeritore che quella di rifinitore. Accanto a lui si esaltano Mirco Perquoti e Primi. Nel pomeriggio in cui devono almeno momentaneamente abbandonare sogni da alta classifica, gli aquesiani si possono godere la crescita tanto tattica quanto tecnica del giovane Elia D’Orazio. Mentre il difensore Agostini si fa vedere anche in area ospite con una bella conclusione. Il solito fromboliere Madi punto tutto su velocità e imprevedibilità mentre Burchielli da un saggio delle sue capacità balistiche sui calci piazzati. All’orizzonte per coach Manucci Sabato 17 Febbraio alle ore 15.30 l’Everest chiamata capolista ASD Pro Alba Canino. Che dopo aver vinto di corto muso (1-0) sul terreno di gioco dell’ACD Sporting Bagnoregio vuole continuare a sognare al Gorizio Piermattei.

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE A)

SEDICESIMA GIORNATA (SABATO 10 FEBBRAIO 2024)

VIRTUS ACQUAPENDENTE – CASTIGLIONE CALCIO 0-2

(PRIMO TEMPO 0 – 0)

VIRTUS ACQUAPENDENTE: Palla, Zucca, Bedini, Agostini (43° st Rocchi), Uderzo (37° st Paoletti), Nardini (29° st D’Amico), Belardi (24° pt Madi), D’Orazio, Burchielli, Pieri, Pezzini (30° st Serafinelli)

A DISPOSIZIONE: Lauricella, Sarti

ALLENATORE: Manucci

CASTIGLIONE CALCIO: Riccardo Perquoti, Patrizi (23° st Cencioni), Cioci, Del Corso, Caciolla, Nevi, Mirco Perquoti, Rosella, Giomarelli, Allegri, Primi

A DISPOSIZIONE: Bargiacchi, Maetrazzini, Iluca, Stefano Perquoti

ALLENATORE IN SECONDA : Sannella

MARCATORI: 16° s Giomarelli (CC), 34° st Allegri (CC)

NOTE: Espulso al 25° st Bedini (VA) per doppio giallo. Ammoniti 42° pt Giomarelli (CC). 32 st D’Amico (VA)