A rappresentare l’Ente il Capo di Gabinetto Manuel Alejandro Mechelli: “Ricordare è un dovere morale, ma la memoria ci impegna anche a costruire un futuro di pace”

NewTuscia – VITERBO – Ricordare perché è dovere, ricordare per costruire la pace. Anche la Provincia di Viterbo questa mattina ha infatti partecipato alle celebrazioni in occasione del Giorno del Ricordo che si sono svolte presso la Foiba di Basovizza, sul Carso Triestino.

Alla cerimonia hanno presenziato molte delegazioni delle amministrazioni locali di tutta Italia. Tra queste anche la Provincia di Viterbo, rappresentata dal Capo di Gabinetto Manuel Alejandro Mechelli.

A rendere ancor più toccante e significativa la manifestazione è stata la presenza, tra gli altri, anche del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni accompagnata dal Ministro degli Affari Esteri e Vice Presidente del Consiglio Antonio Tajani.

“Il 10 febbraio ci impone il dovere morale e civico di ricordare il dolore dei tanti italiani trucidati nelle foibe e di quanti, esuli giuliani, istriani e dalmati, hanno dovuto lasciare le proprie case per sfuggire a una morte violenta – ha commentato il Capo di Gabinetto della Provincia di Viterbo Manuel Alejandro Mechelli -. Ma la memoria non guarda solo al passato. La memoria ci impegna anche nel futuro per promuovere la pace e il dialogo tra i popoli”.

A margine delle celebrazioni, il Capo di Gabinetto Mechelli ha avuto l’opportunità di riflettere insieme al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga sul significato del Giorno del Ricordo e sul grave silenzio che per troppi anni ha nascosto il significato di questa ricorrenza.

Provincia di Viterbo