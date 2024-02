NewTuscia – TUSCANIA – Esaurita la pausa di coppa si torna finalmente in campo per la prima di ritorno del girone F della serie B con la Maury’s Com Cavi Tuscania ospite della Tomei Livorno.

Due settimane di sosta che sono servite ai ragazzi di coach Perez Moreno a metabolizzare lo sfortunato passo falso di Pontedera che ha consentito di fatto a ToscanaGarden Arno di aggiudicarsi il girone di andata, con 35 punti due in più di Buzzelli e compagni, e, di conseguenza, qualificarsi per la coppa Italia.

Per quanto riguarda Livorno, i toscani stazionano a ridosso della zona retrocessione avendo totalizzato solo 14 punti la maggior parte dei quali negli scontri diretti con le altre pericolanti.

“Finalmente dopo due settimane di stop si torna a giocare –commenta il centralone bianco azzurro Roberto Festi. Il girone di andata, terminato come non avremmo voluto, ci ha detto tanto. Riprendiamo da Livorno, squadra in cerca di punti salvezza, e che merita attenzione. Noi come sempre guardiamo in casa nostra, cercando di migliorare il più possibile il nostro gioco in modo da arrivare alle fasi decisive nella migliore forma possibile”.

All’andata finì 3/0 con i padroni di casa che si imposero facilmente con parziali 25/13, 25/16 e 25/22.

Probabile formazione iniziale del Livorno: Croatti al palleggio e Gavazzi opposto, Cipriani e Ian Poli di banda, Piliero e Grassini al centro, Puccinelli a libero.

Ad arbitrare l’incontro i signori Roberto Albonetti e Giovanni Rocchi.

Si gioca a partire dalle 18,15 al PalaBastia di Livorno.