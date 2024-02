NewTuscia – ROMA – “Con la nomina da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Emanuela Zappone quale Commissario del Parco nazionale del Circeo, inizia una fase di rilancio per un sito di straordinaria importanza per il nostro territorio. Sono certo che Emanuela Zappone saprà svolgere al meglio il proprio compito di grande delicatezza e responsabilità. mettendo a frutto le sue capacità e l’esperienza amministrativa svolta nel settore dell’ambiente e della cura del territorio quale assessore al Comune di Terracina.

Per Fratelli d’Italia è motivo di soddisfazione avere un proprio esponente alla guida di un Parco così importante, che merita la necessaria attenzione che è mancata negli ultimi anni, per le note vicende amministrative. A Emanuela Zappone vanno i migliori auguri di buon lavoro per svolgere il quale potrà contare certamente sul mio sostegno e su quello della Regione.”

E quanto afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Sambucci, vicepresidente della commissione agricoltura della Pisana.