Interruzione flusso idrico per lavori urgenti in via VI Febbraio 1971 nel comune di Tuscania

NewTuscia – TUSCANIA – Talete S.p.A. avvisa che il 09/02/2024 verrà eseguito un intervento urgente di manutenzione per cui si renderà necessario interrompere il servizio idrico. I lavori inizieranno alle ore 8 e termineranno, salvo imprevisti, alle 18. Potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità in rete e casi di abbassamento di pressione nelle vie limitrofe.