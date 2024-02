NewTuscia – GROTTAFERRATA – Prosegue in queste ore l’installazione sul territorio comunale di nove dissuasori di velocità dotati di display luminoso. I radar installati sui dissuasori individuano la velocità del veicolo in arrivo, illuminandosi di verde se l’auto rispetta il limite, di rosso se viaggia oltre il consentito, invitando in questo caso il conducente a rallentare.

Nella giornata di ieri sono stati installati i primi cinque dispositivi. I rimanenti quattro verranno posizionati nei giorni seguenti.

“Venendo incontro alle richieste emerse dal confronto con la cittadinanza e con i residenti dei quartieri del territorio, abbiamo avviato l’installazione di nuovi dissuasori in zone dove si verificano spesso episodi di eccesso di velocità, rischiosi per automobilisti e pedoni – spiega il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Si tratta del primo di una serie di interventi, al quale ne seguiranno altri proseguendo con l’attività di confronto e dialogo con i cittadini. Il provvedimento coadiuverà l’attività di controllo già svolta dalla Polizia Locale, che continuerà ad elevare le sanzioni previste per legge laddove si renderà necessario”.

“Il miglioramento della sicurezza stradale del nostro territorio è un fattore di fondamentale importanza per la nostra Amministrazione, che passa anche per i sistemi di prevenzione come i dissuasori di velocità, che inducono chi è alla guida a viaggiare nel rispetto dei limiti – dichiarano l’Assessore ai Lavori Pubblici Daniele Rossetti e il Presidente della commissione Lavori Pubblici Federico Pompili –. Ringraziamo la Polizia Locale, l’ufficio tecnico e la cittadinanza per aver collaborato all’individuazione dei siti di maggior criticità”.

I siti di installazione dei dissuasori:

– Via Anagnina (direzione Grottaferrata poco prima del Cimitero comunale)

– Via Anagnina (direzione Roma poco prima di intersezione con via del Fico)

– Via Anagnina (direzione Roma intersezione con via Vicinale Aldobrandini)

– Via XXIV Maggio (direzione Squarciarelli altezza civico 5)

– Via Campi d’Annibale (direzione Squarciarelli altezza civicocivico

– Viale Vittorio Veneto (direzione Squarciarelli intersezione con via San Michele)

– Viale Kennedy (direzione Frascati altezza Liceo S. Giuseppe)

– Via Pozzuolo del Friuli (direzione Marino altezza civico 5)

– Via del Fico (direzione piazza De Gasperi