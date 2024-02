NewTuscia – VITERBO – Importante sfida casalinga per la Domus Mulieris che, in questo sabato pomeriggio, attende la visita della Virtus Aprilia nel terz’ultimo atto della fase regolare per il campionato di serie B di basket femminile.

Per le gialloblù viterbesi, questo match rappresenta il primo impegno di un trittico in cui provare a difendere l’attuale sesta posizione in classifica, ultima piazza utile a staccare il pass per i playoff. Alle spalle del gruppo guidato da coach Scaramuccia, infatti, ci sono due avversarie agguerrite come Roma Team Up e Bull Basket, staccate di due punti ma entrambe in grado di far valere il vantaggio nel doppio confronto con la Domus Mulieris.

Fondamentale allora cercare di vincere tutti e tre i match rimasti per poter essere sicuri di accedere ai playoff, iniziando da questa gara che si presenta già come molto complicata. La Virtus Aprilia, infatti, è reduce da due successi consecutivi tra cui spicca quello ottenuto contro San Raffaele e coinciso con l’unica sconfitta finora subita dalla formazione romana. E’ la squadra con il miglior attacco del girone, sospinto da una giocatrice formidabile come Giulia Prosperi che sta segnando oltre 26 punti a partita.

Nella gara di andata, vinta da Aprilia per 83-73, Prosperi realizzò 35 punti e fu determinante per la vittoria della sua squadra che trovò anche i 22 punti dell’altra guardia Beatrice Belli e la doppia cifra della lunga Ilaria Puleo. Da tenere d’occhio anche Daniela Georgieva che segna quasi 13 punti di media.

In casa Domus Mulieris la settimana è stata molto complicata sul fronte della condizione fisica, con Arianna Puggioni ancora ai box per l’influenza che l’aveva debilitata già contro Latina e il capitano Federica Pasquali alle prese con un infortunio muscolare. Influenzata anche Elettra Paco ma tutte e tre le giocatrici saranno a referto con un minutaggio che dipenderà molto dal loro recupero nelle ore che precedono il match.

La palla a due dell’incontro è in programma alle 19 e i direttori di gara saranno Giovanni Carnevale di Roma e Flavio Carmine Paciello di Mentana (RM). L’ingresso al PalaMalè sarà gratuito ed è prevista la diretta streaming del match sul profilo Facebook ufficiale della società viterbese (Basket Ants).