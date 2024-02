NewTuscia – ROMA – «La delibera della Giunta regionale di approvazione del regolamento che disciplina la modalità di attuazione delle disposizioni volte a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi del superbonus è un’àncora di salvezza lanciata dall’Amministrazione regionale verso tutte quelle imprese che fino ad oggi non hanno potuto riscuotere i loro crediti derivanti dal superbonus mettendo così a rischio la loro capacità di impresa e i loro livelli occupazionali». Lo dichiara l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini.

«Grazie a questo provvedimento, infatti, – conclude Righini – vengono stabiliti i criteri che permetteranno a società controllate dalla Regione di poter acquisire crediti incagliati, per un importo per il 2024 di circa 80 milioni, permettendo così alle aziende del territorio di avere a disposizione, in breve tempo, importanti liquidità finanziarie. Una misura importante, che ha avuto il plauso delle associazioni di categoria interessate, che ringrazio per la collaborazione, e che testimonia ancora una volta la capacità dell’amministrazione Rocca di saper rispondere in maniera puntuale e concreta alle esigenze delle imprese del territorio regionale a cui questa misura è riservata».