NewTuscia – VITETBO – Lunedì 12 febbraio alle ore 17 torna a riunirsi il consiglio comunale delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi. Sei i punti all’ordine del giorno che verranno discussi. Si parlerà di riqualificazione dei giardini delle scuole e quindi della possibilità di poter utilizzare gli spazi esterni per esperienze didattiche a contatto con la natura. Ci si confronterà su come collegare le scuole all’orto botanico di Viterbo, organizzando eventi e incontri tematici. Si parlerà della realizzazione di un centro culturale, come la Città della Scienza, in aree dismesse, dove trovare un osservatorio, fare esperimenti scientifici, studiare fenomeni naturali. Si discuterà della realizzazione di una pista ciclabile per fruire delle bellezze della città a misura di bambino. Tra gli argomenti all’ordine del giorno di lunedì prossimo, anche l’apertura di biblioteche diffuse per bambini, prive di barriere e con archivi digitali, e la regolazione autonoma degli impianti di riscaldamento nelle scuole per evitare sprechi.

La seduta si terrà nella sala consiliare di Palazzo dei Priori. Le proposte che riceveranno il numero maggiore di voti saranno sottoposte all’attenzione della sindaca Frontini, della giunta e del consiglio comunale di Viterbo, al fine di verificarne modalità e tempi di realizzazione.