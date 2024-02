NewTuscia – VITERBO – Era il 12 febbraio del 1809 quando, nella cittadina inglese di Shrewsbury, nasceva Charles Darwin, quello che sarebbe diventato uno dei più grandi ricercatori e biologi di tutti i tempi. Dal 1882 il mondo intero lo celebra ricordando il giorno della sua nascita come il Darwin Day: una giornata ideata per omaggiare la rivoluzionaria teoria dell’evoluzione delle specie elaborata dopo un suggestivo viaggio intorno al mondo durato circa cinque anni. Le idee del biologo sulla capacità di adattamento delle specie e sulle leggi dell’evoluzione sono attuali più che mai anche riguardo l’allarme per il cambiamento climatico.

Lunedì 12 febbraio, in occasione delle celebrazioni per il Darwin Day, sono previste presso lo spazio espositivo del Sistema Museale di Ateneo una serie di attività per le scuole, organizzate in collaborazione con ARCI Solidarietà Viterbo.

Saranno proposti percorsi e laboratori educativi per le scuole, per arricchire l’offerta formativa e stimolare il rapporto degli studenti con le materie scientifiche, la ricerca, l’esplorazione e la responsabilità nella gestione dei beni comuni.

