NewTuscia – ROMA – “Il gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio esprime soddisfazione per la decisione del presidente Francesco Rocca di assegnare la delega al Turismo all’assessore Elena Palazzo. Una scelta che apprezziamo, in considerazione dell’ottimo lavoro che in questi mesi la collega ha svolto nella Giunta regionale con grande impegno, serietà e competenza. Ad Elena Palazzo le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”.

Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.