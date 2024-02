NewTuscia – VITERBO – “È quantomeno imbarazzante la nota dei consiglieri di Fratelli d’Italia a commento dei dati relativi ai flussi turistici a Viterbo nel 2023.

Innanzitutto, per il tono: sembra quasi, ma di certo si tratta di un’errata interpretazione, che ci si rammarichi di un risultato positivo ottenuto dalla città, e si voglia forzatamente trovare una motivazione per raccontare ai cittadini viterbesi che le cose non stanno così.

Fortunatamente (per chi vuole bene a Viterbo), le cose stanno proprio così: i dati desunti dall’imposta di soggiorno, infatti, sono ufficiali e non dipendono dal numero delle strutture, bensì dagli effettivi arrivi e presenze nella nostra città.

In secondo luogo, lascia senza parole il fatto che si sbaglino così grossolanamente i calcoli. O non è chiaro, incomprensibilmente dato che si tratta di amministratori di lungo corso, il funzionamento dell’imposta di soggiorno, oppure si vuole operare il tentativo di “mischiare le carte” per confondere i cittadini viterbesi.

I dati parlano chiaro, sono oggettivi e sono quelli che abbiamo presentato agli operatori del settore.

Tutto il resto, questo si, è propaganda.”