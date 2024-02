NewTuscia – PERUGIA – Continua a pieno ritmo l’attività socioculturale del rinnovato Circolo di Madonna Alta The Circle Social Club. Per i tesserati un ricco calendario di appuntamenti nel mese di febbraio.

Si inizia venerdì 9 febbraio con “The Black Hole” una giornata dedicata alle problematiche alimentari sempre più diffuse tra i giovani e giovanissimi.

Tema che sarà trattato dall’artista bolognese IVANA PISTOROZZI che vanta un ricco curriculum internazionale con presenze in numerosi film festivals, rassegne ed esposizioni. L’artista ha realizzato un corto di animazione dai tratti forti in stile espressionista, che sarà proiettato alle ore 17: saranno esposte anche alcune tavole originali. Il corto parteciperà alle selezioni dei festival di animazione del circuito internazionale nel 2024.

A seguire un dibattito sul tema trattato, oltre che dall’artista, anche dalla Dott.ssa Laura Dalla Ragione, psichiatra e psicoterapeuta, fondatrice e direttrice della Rete per i Disturbi del Comportamento Alimentare della USL 1 dell’Umbria (docente al Campus Biomedico di Roma, come titolare del Corso sui Disturbi del Comportamento Alimentare, presidente della Società Scientifica per la riabilitazione nei DCA SIRIDAP, direttore del Numero Verde Nazionale SOS Disturbi Alimentari della Presidenza del Consiglio e dell’Istituto Superiore di Sanità). Interverrà anche Fabrizio Croce operatore culturale che si occupa anche di iniziative artistiche per giovani. Coordina Vincenzo Cerquiglini, presidente dell’associazione St.Art promotrice dell’evento.

La colonna sonora del corto “Foto 8” è di ENNIO COLACI che si esibirà poi live in prima serata. Colaci è un produttore di origini pugliesi, parte del progetto Minimono, insieme al dj fiorentino Fabio Della Torre, un duo che da circa un ventennio si dedica a produzioni di musica elettronica per il dancefloor e non solo, a 360 gradi, pubblicando dischi per diverse label, tra cui anche la loro etichetta Bosconi Records, fondata nel 2008.

L’ultimo album di Colaci “Foto” – un paesaggio sonoro denso di emozioni contrastanti, immortalato in 12 scatti musicali – è uscito in formato CD nel 2022 per l’etichetta fiorentina New Interplanetary Melodies.

E proprio SIMONA FARAONE, fondatrice e produttrice esecutiva del progetto New Interplanetary Melodies – Phonographic Editions From Tomorrow’s World, sarà protagonista di un dj set conclusivo.

Romana di nascita e fiorentina di adozione, Faraone è storicamente una delle prime donne ad aver intrapreso la professione di disc-jockey in Italia e anche in Europa. Ricercatrice raffinata di sonorità all’avanguardia che, dal 1987 ad oggi, esercita questa attività ponendo la musica al centro di tutto, con una lunga e rispettata “militanza” sulla scena italiana. Un’artista che non è mai scesa a compromessi con un profilo di altissimo livello che ha raggiunto una maturità espressiva di grande pregio: propone selezioni raffinatissime, in un viaggio nel cuore della techno e della house, attingendo a perle old-school, ispirazioni jazz, a un largo spettro di suggestioni sonore che tocchino nel profondo il suo gusto ricercato, il tutto unito magicamente a produzioni contemporanee d’eccellenza.

Rimanendo sempre nel campo della musica, sabato 10 febbraio il Circolo proporrà un ospite internazionale di primissimo livello SATOSHI TOMIIE. Amante da sempre di jazz e pianoforte classico, Satoshi ha avuto un impatto influente fin dal suo primo disco. Il suo singolo di debutto “Tears”, che ha coprodotto nel 1989 con “Godfather of House” di Chicago Frankie Knuckles, è stato un successo immediato nei club. All’inizio degli anni ’90, è stato in tournée e ha suonato la tastiera per il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto (famoso per la Yellow Magic Orchestra).

La sua reputazione di creatore di ritmi da club meticolosi lo ha portato a remixare alcuni dei più grandi nomi del pop tra cui U2, Mariah Carey, Photek, Simply Red e David Bowie. All’inizio del millennio, Satoshi introdusse un nuovo sound da club attraverso l’album “Full Lick” del 2000. Il long-player presentava ritmi elettronici oscuri e contorti, voci inquietanti e groove ipnotici. Un’altra fonte di rinnovamento della musica house, l’etichetta discografica di Satoshi e Hector Romero, la SAW Recordings, ha continuato a perfezionare il progetto house di Chicago e New York City negli ultimi 10 anni. Satoshi è ancora oggi più rilevante che mai e continua a fare scalpore e a muovere ovunque la comunità della musica elettronica come solo lui sa fare. Insieme al maestro anche Ricky L e Marco Cucchia.

Venerdì 16 febbraio, infine, The Circle Social Club proporrà un viaggio nel tempo nella Perugia Underground con una giornata dedicata al mitico SVBVRBIA CLUB. A partire dalle ore 18 la ri\presentazione del libro edito dalla Promovideo con Fabrizio Salvanti, la proiezione del docufilm e interviste relative al club. Non mancherà una degustazione a cura di Birra Perugia che produce con successo proprio una birra con il marchio Suburbia, e naturalmente una selezione musicale con dischi originali dell’epoca riproposti da Pierpaolo Giudici, Fofo, Viceversa e Giopa.

Per informazioni per le attività del circolo e tesseramento www.circleclub.it.