NewTuscia – VITETBO – Dopo l’elezione del Presidente, si è ieri riunito il Consiglio Direttivo del Club presieduto da Giancarlo Bandini. Erano presenti i Consiglieri eletti: Carlo Aronne, Luigi Gasbarri, Andrea Stefano Marini Balestra, Raimondo Porciani e Massimo Salcini nonché il Past President Alessandro Pica.

Al punto dell’Ordine del giorno: l’assegnazione delle Deleghe che secondo Statuto vanno ai Componenti del Consiglio. Il Presidente ha designato quale suo Vice e Vicario Luigi Gasbarri con delega per i rapporti con il mondo dello sport e del calcio, quindi ha offerto la carica di Segretario del Club ed addetto stampa a A. Stefano Marini Balestra con delega per i rapporti con i clubs Panathlon del Lazio, conserva quella di tesoriere Raimondo Porciani, mentre a Carlo Aronne spettano i rapporti con il C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico). Al Past President Alessandro Pica i rapporti con il Club Panathlon Junior.

Tutti i designati hanno accettato la carica con il voto unanime dei componenti il Consiglio.

In occasione delle prossime votazioni per il rinnovo del Governatore e del Consiglio dell’AREA 14 Lazio, è stata ratificata la candidatura a Governatore di Marini Balestra e proposte candidature a Membro del Collegio dei Revisori Contabili Raimondo Porciani e Fabio Ludovisi come componente del Collegio Arbitrale di garanzia. Il Presidente ha illustrato i prossimi programmi del Club che prevedono nel mese di Settembre la partecipazione ad un evento organizzato dal CONI a Viterbo, quindi l’invito al Club di Venezia, gemellato con il club Viterbo, a rendere la visita che venne fatta dai soci di Viterbo nell’anno scorso ed a presto concludere un gemellaggio con il Club di Orvieto.