NewTuscia – ROMA – “La pdl sulle foibe, oggi approvata alla Camera, intende creare una memoria comune condivisa rispetto a uno dei più grandi orrori del Novecento italiano. Tante le iniziative previste, come quella che prevede dei ‘viaggi del ricordo’ da parte delle scolaresche italiane nei luoghi simbolo dei massacri perpetrati da Tito e dell’esodo istriano-dalmata. Che questa pdl sia stata approvata nel ventennale della legge sul 10 febbraio dimostra l’attenzione e l’importanza che ha per Fratelli d’Italia e il governo Meloni il ricordo delle foibe. Perpetuarne la memoria è per noi un imperativo. Grazie al lavoro del centrodestra al governo, la memoria di una delle pagine più tristi della nostra storia, troppo spesso strumentalizzata in passato, verrà ricordata e tramandata alle future generazioni”. Lo dice Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Ambiente, Territorio Lavori Pubblici della Camera.