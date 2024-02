Viterbo: Domani venerdi 9 febbraio a Palazzo Brugiotti la 2a Giornata della Stampa promossa dal Vescovo Mons. Orazio Francesco Piazza. Conferenza dibattito su Emergenze sociali e comunicazioni.

NewTuscia – VITERBO – „La 2a Giornata della Stampa. Conferenza dibattito. Emergenze sociali e comunicazioni.Come raccontare la condizione dell‘infanzia nel mondo“, e‘ stata promossa dal Vescovo di Viterbo Mons. Orazio Francesco Piazza e si incentrerà‘ sulla testimonianza di Andrea Iacomini portavoce di Unicef Italia.

Domani Venerdì 9 febbraio alle ore 17 siamo dunque invitati come operatori della comunicazione alla “Seconda giornata della stampa”, indetta dal Vescovo di Viterbo, Mons. Orazio Francesco Piazza, in occasione della festa del patrono dei giornalisti, San Francesco di Sales, evento organizzato dall’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi insieme all’UCSI di Viterbo ed espressamente dedicata dal Vescovo mons. Orazio Francesco Piazza, anch‘egli operatore della comunicazione, al mondo dell‘informazione della nostra provincia.

Quello di domani sara‘ un momento di incontro aperto a tutti gli operatori della comunicazione della provincia di Viterbo e, per chi vorrà, con i lettori e telespettatori, autorità e mondo della scuola e del volontariato su un tema molto attuale, quale la dimensione etica delle relazioni, tematica su cui interverranno il Vescovo Piazza e Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia che tratterà il tema „Come raccontare la condizione dell‘infanzia nel mondo“.

All’inizio dell’incontro porteranno i loro saluti don Emanuele Germani, direttore ufficio Comunicazioni sociali e Wanda Cherubini, presidente Ucsi di Viterbo.

Ricordiamo che la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, promossa da Unicef, è stata ratificata da 193 paesi, un record nella storia dei trattati sui diritti umani ed ha cambiato il modo di percepire, pensare e trattare i bambini e gli adolescenti in tutto il mondo.

I paesi firmatari della Convenzione si impegnano a garantire i diritti universali a tutti i bambini, come il diritto all’identità, ad un nome e ad una nazionalità, all’istruzione, alla salute e alla protezione dagli abusi e dallo sfruttamento.

Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, fornira‘ una fotografia della situazione dell’infanzia nel mondo oggi e parlerà di cosa bisognerebbe fare per tentare di migliorare questo quadro preoccupante.

I diritti affermati dalla Convenzione sono basati su quattro principi fondamentali: il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo; la non discriminazione; l’interesse superiore dei minori nelle questioni che li riguardano; il rispetto per le loro opinioni.

La Convenzione individua anche l’obbligo da parte dei governi di fare tutto il possibile per garantire questi diritti e riconosce un ruolo speciale ai genitori nell’educazione dei figli.

Secondo l’UNICEF i diritti dei bambini non vengono, ad oggi, ancora tutelati nella giusta misura: «E ‘inaccettabile che i bambini continuino a morire per cause prevenibili, come la polmonite, la malaria, il morbillo e la denutrizione. Molti bambini del mondo non andranno mai a scuola, e a milioni di bambini mancherà la protezione adeguata contro violenza, abuso, sfruttamento, discriminazione e abbandono».

La grande sfida dei prossimi anni sara‘ quella di mettere al centro di ogni attività umana il superiore interesse dei bambini, afferma l‘Unicef ed e’ una nostra responsabilità collettiva tutelare i diritti di ogni bambino per garantire sopravvivenza, sviluppo, tutela e partecipazione.

Nella recente trasmissione di Fatti e Commenti in onda su Teleorte abbiamo avuto come ospiti don Emanuele Germani, direttore dell‘Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Viterbo e Wanda Cherubini, presidente dell‘Unione Cattolica della Stampa Italiana di Viterbo.

Al telefono abbiamo effettuato una breve intervista con il presidente dell‘Unione Cattolica della Stampa Italiana del Lazioe giornalista di TV 2000, Maurizio Di Schino.

Abbiamo trattato oltre che della „Seconda giornata della stampa”, indetta dal Vescovo di Viterbo, Mons. Orazio Francesco Piazza, dei contenuti del messaggio pubblicato da Papa Francesco in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, dedicato a “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana”, in prospettiva della 58a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali che verrà celebrata domenica 12 maggio 2024.

La 58 Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali si celebrerà quest’anno domenica 12 maggio, festa dell’ Ascensione, domenica che precede la Pentecoste.

Questi, in sintesi, i contenuti del Messaggio del Pontefice ai comunicatori: “L’evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale rende sempre più naturale comunicare attraverso e con le macchine, in modo che è diventato sempre più difficile distinguere il calcolo dal pensiero, il linguaggio prodotto da una macchina da quello generato dagli esseri umani.

Come tutte le rivoluzioni anche questa basata sull’intelligenza artificiale, pone nuove sfide affinché le macchine non contribuiscano a diffondere un sistema di disinformazione a larga scala e non aumentino anche la solitudine di chi già è solo, privandoci di quel calore che solo la comunicazione tra persone può dare.

È importante guidare l’intelligenza artificiale e gli algoritmi, perché vi sia in ognuno una consapevolezza responsabile nell’uso e nello sviluppo di queste forme differenti di comunicazione che si vanno ad affiancare a quelle dei social media e di Internet.

È necessario che la comunicazione sia orientata a una vita più piena della persona umana.”

Per venerdì 23 febbraio e‘ programmato a Viterbo presso la Sala Conferenze della Parrocchia dei Santi Valentino e Ilario il Corso deontologico per giornalisti e comunicatori dedicato a „Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana”.

