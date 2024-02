NewTuscia – CAPRANICA – Una domenica in allegria al Teatro Francigena domenica 11 febbraio ore 18.30 con la divertentissima commedia Diavoli in cucina firmata da Massimo Natale, che cura anche la regia, Gianni Quinto e Maurizio Paniconi con in scena Alessandro Tirocchi, Valeria Monetti, Maurizio Paniconi, Simone Giacinti nell’ambito della stagione nata dalla collaborazione tra il Comune di Capranica e ATCL Circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio.

Michela dirige un ristorante famoso in città e lavora con Francesco, Marco e Nando, facendo di tutto: dalla preparazione al servizio ai tavoli, fino all’intrattenimento per i clienti. I quattro sono anche grandi amici e nei momenti in cui il locale è chiuso al pubblico si confidano e confrontano sempre con tagliente ironia. Tutto cambierà quando il personale del locale dovrà essere ridotto: uno di loro è di troppo e allora si scatenerà una guerra.

La commedia è un graffiante spaccato degli eventi che stiamo vivendo: dalla voglia di ripresa al problema dell’occupazione, fino ai rapporti di amicizia e di affetto che possono essere messi in crisi da un momento all’altro. La storia sarà raccontata con ritmo, toni dissacranti e continue soprese che divertiranno lo spettatore catapultandolo quasi nella cucina del locale.

Teatro Francigena Largo Ripoll (già Via della Mattonara) – Capranica

Biglietto intero 15 €; ridotto 12 €

Prenotazioni biglietti: lun., mer., ven. 9 – 12, lun. 15 – 16:30 presso gli Uffici del Comune di Capranica

tel. 338.2015499

email: teatrofrancigena@comune.capranica.vt.it

La biglietteria del Teatro sarà aperta a partire da due ora prima dello spettacolo