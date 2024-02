Il 18 Febbraio 100 bambini dai 7 ai 12 anni ricorderanno l’atleta scomparso in un torneo

NewTuscia – MONTEFIASCONE – il successo del 2023, con la presenza della moglie Petya, giunta dagli USA e circondata dall’affetto di tutta la società, il Montefiascone Baseball rinnova il ricordo di Andrea Bologna con la seconda edizione del Memorial.

Lo scorso anno fu una giornata di festa, come Andrea avrebbe gradito, con i bambini che hanno disputato due tornei: uno Under 12 ed uno Minibaseball. Per la cronaca il Viterbo vinse la categoria Under 12 e il Montefiascone quella Minibaseball.

Quest’anno il Memorial comprenderà le stesse categorie, con la nuova partecipazione negli U12 dei Brewers Roma, oltre al Viterbo e ai Red Foxes Roma, presenti anche lo scorso anno.

Per il Minibaseball il Montefiascone parteciperà con due squadre, che saranno formate in modo equilibrato, oltre ad una squadra mista formata dai romani dei Red Foxes e dal Siena BSC.

Si giocherà il 18 febbraio al Palazzetto dello Sport ininterrottamente dalle 8,30 di mattina, fino alla premiazione finale con foto di gruppo alle 18,30, con la maglia ricordo del torneo, stampata in diversi colori, con la quale saranno disputate tutte le partite.

Sarà una grande festa colorata e, per gli Under 12 giallo-verdi, anche l’occasione per dimostrare i progressi fatti dopo il primo anno da esordienti.

Nell’ambito della collaborazione tra le Associazioni, il Montefiascone Baseball, sempre attento alla propria funzione sociale, e la locale sezione AIDO hanno deciso di cogliere l’occasione del torneo per sensibilizzare il pubblico ed i genitori verso la donazione degli organi; gli esperti AIDO saranno presenti al Palazzetto nella mattinata per fornire tutte le informazioni utili e raccogliere anche adesioni.

Un grande motivo in più per ricordare l’appuntamento di domenica 18 febbraio al Palazzetto!

TORNEO GIOVANILE DI BASEBALL ”2° MEMORIAL ANDREA BOLOGNA”

CATEGORIA U12 – MINIBASEBALL

MONTEFIASCONE 18/02/2024 – Palazzetto dello Sport, via G Contadini