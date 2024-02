L’evento organizzato al team di prevenzione a tali fenomeni della ICPG3 – San Paolo, in collaborazione con il Sindacato di Polizia Siulp e l’associazione Libertas Margot, si è svolto presso la Sala dei Notari

NEWTUSCIA/UMBRIA – (Riccardo Frezza 07.02.2024) – PERUGIA – Si è svolta questa mattina a Perugia, presso la Sala dei Notari, la giornata mondiale contro il Bullismo e Cyberbullismo. All’evento organizzato dal team di prevenzione a tali fenomeni della ICPG3 – San Paolo, in collaborazione con il Sindacato di Polizia Siulp e l’associazione Libertas Margot, rappresentata dal responsabile scuole Roberto Carlotti, hanno partecipato la preside prof. Morena Passeri, la Prof. Angela Lupattelli, la Prof. Lucrezia Afferrante e la Prof. Anna Rosaria Cruciano, coordinate dalla vicepreside Prof. Stefania Marianelli.

Secondo gli organizzatori il miglior apprendimento del fenomeno per i ragazzi deve passare attraverso gli esempi; esempi credibili, coerenti, veri, come tutti quelli che si sono confrontati con i duecentoventi studenti della scuola San Paolo che hanno gremito la Sala dei Notari.

Sul palco dei relatori e testimonial sono intervenuti il maestro di boxe Gaggioli Alessio accompagnato dall’atleta campione nazionale Nourddinne Amanaa; il grande atleta Luca Panichi , campione di scalate in carrozzina ; Luca Aiello ultramaratoneta accompagnato da Panichi David arrivati in sella ad un tandem da Corciano; Roberto Cammarelle pluri campione olimpionico di pugilato e direttore sportivo FF.OO. della Polizia di Stato del settore boxe e Fabio Ventura già FF.OO. e 7 volte campione mondiale di karate per disabili categoria non vedenti.

Apprezzatissimo l’intervento del presidente del Panaton Club Luca Ginetto ( giornalista ). L’esempio e il coraggio sono stati declinati nella loro autentica e originaria accezione, intesa come coraggio di fare sempre al meglio il proprio dovere, sapendo che ciascuno, comunque, rappresenta un esempio (per il compagno di banco, per gli altri del gruppo ecc.) si può scegliere di essere un esempio positivo o negativo . E’ una scelta . Una citazione a parte merita la Dott.ssa Emenuela Mari del dipartimento di psicologia di Sapienza che insieme ad Angelo Biondo responsabile del settore comunicazione e formazione del SIULP Umbria hanno sapientemente collegato e contestualizzato tutti i vari interventi. I giovani studenti hanno partecipato attivamente e con attenzione alle esperienze riportate dai testimonial e hanno formulato domande ai personaggi dello sport.

Un grazie particolare e stato rivolto allo staff del sindacato di Polizia , Siulp, rappresentato dai segretari provinciali Massimo Pici e Alessio Agostinelli. I docenti sono assolutamente convinti che questo incontro rappresenta un passaggio educativo di grande valore per i giovani auspicando che con questo evento-incontro riescano a trovare sempre il coraggio di realizzare i loro sogni.

