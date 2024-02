NewTuscia – VITERBO – 256mila presenze nel 2023 e 165mila arrivi, sono i dati che la sindaca Frontini e l’assessore allo Sviluppo economico Silvio Franco hanno illustrato oggi, mercoledì 7 febbraio, in una conferenza sul flusso turistico registrato nella città dei Papi nel 2023.

Con un incasso di 478mila euro ricavato dall’imposta di soggiorno, si è potuto arrivare a stabilire la presenza media di 1,6 notti; +23,1% per gli arrivi e +26% per le partenze rispetto al 2019. Rispetto al 2022 le cifre sono +15,8% (arrivi) e +13,5% (partenze).

Questi dati, molto positivi per il turismo nel capoluogo e in generale nell’intera Tuscia, devono però essere osservati alla luce di una chiave di lettura precisa: la consapevolezza che si riferiscono ai turisti che pernottano, ma non tutti quelli che pernottano sono turisti. Ci sono anche persone che sono state inserite nel quantitativo della statistica ma che si sono fermate per lavoro.

Chiarito questo punto, comunque, i trend dimostrano che il settore è in crescita, come dimostra del resto anche l’apertura di diverse strutture sul territorio.

Il beneficio dell’incremento varia in base al tipo di struttura ricettiva. Gli alberghi registrano 147.911 presenze, le locazioni turistiche 35.046, gli agriturismi 18.567, le case per vacanze 17.781, b&b 15.308, affittacamere 11.867 e le case per ferie 9.584.

La conferenza, oltre a presentare alla popolazione i dati osservati, ha aperto il dialogo tra l’amministrazione e gli operatori del settore turistico che potrà permettere di correggere ulteriormente la strada intrapresa con iniziative mirate. Il comune si aspetta ancora più turisti con l’avvicinarsi del Giubileo e sta lavorando per la candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura.