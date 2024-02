Questa mattina l’inaugurazione all’Isidoro Croce

NewTuscia – GROTTAFERRATA – Un omaggio alle api, alla loro importanza cruciale nel preservare la biodiversità e nel garantire la sopravvivenza della stragrande maggioranza delle specie vegetali del pianeta. Il plesso scolastico Isidoro Croce di piazza Marconi è da oggi ancora più colorato grazie allo splendido murales inaugurato questa mattina, realizzato dai giovani studenti e studentesse insieme ai colleghi più grandi del Liceo artistico San Giuseppe.

“Mai come oggi sono le giovani generazioni a insegnarci l’importanza dei temi della sostenibilità, della tutela della biodiversità e della salvaguardia di specie importanti come le api. Lo testimonia questa splendida opera frutto della creatività e dell’impegno di alunne e alunni – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo, presente all’iniziativa insieme al Consigliere delegato alle Politiche Scolastiche Fabrizio Mari –. Come Amministrazione siamo stati lieti di aver supportato questa iniziativa, che ha saputo coniugare l’attività formativa alla trasmissione di insegnamenti profondamente civici, come il rispetto per la natura e l’acquisizione di maggiore consapevolezza su temi ambientali cruciali per il futuro della società. Complimenti a tutti gli studenti e le studentesse partecipanti, alle dirigenti scolastiche e alle insegnanti che hanno collaborato al progetto”.

Nel corso della mattinata, alla presenza anche di diversi genitori, gli alunni e le alunne hanno recitato dei pensieri, per poi esprimersi con canti e balli dedicati alla natura e alle api.

“Una gioia vedere la felicità stampata sul volto di alunni e alunne questa mattina – dichiara il Consigliere delegato alle Politiche Scolastiche Fabrizio Mari –. Il nostro impegno al fianco delle scuole passa non solo dalla costante attenzione verso le esigenze infrastrutturali, ma anche dal favorire la nascita di iniziative come questa, che hanno il pregio ulteriore di rafforzare la collaborazione tra plessi scolastici e tra studenti di differenti età. Condivido con il Sindaco i complimenti rivolti agli alunni, alle dirigenti scolastiche e alle insegnanti”.