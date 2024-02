NewTuscia – ROMA – Alla vigilia della giornata nazionale contro il cyberbullismo, che ricorre il 7 febbraio, si è svolto questa mattina, nella Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, il convegno “Bullismo in rete: viaggio esplorativo tra virtualità epidemica e realtà caleidoscopica”. L’incontro, promosso dal Consigliere regionale del Lazio, Fabio Capolei, ha visto la partecipazione degli studenti e dei docenti dei licei di Roma “Alessandro Caravillani”, “Isacco Newton”, “Niccolò Machiavelli”, e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari”.

“Il web e i social offrono numerose opportunità, ma vanno regolamentati. Parlare con i giovani per me è sempre un’esperienza arricchente e incontri come quello di oggi sono utili a perseguire un obiettivo importante: educare al digitale. Vogliamo far acquisire ai ragazzi consapevolezza e responsabilità per muoversi sulla rete in sicurezza, e soprattutto vogliamo contrastare con ogni mezzo episodi di cyberbullismo. Innanzitutto svolgendo attività di prevenzione”.

Sono intervenuti al convegno Maria Cristina Cafini, presidente del Corecom Lazio, Luigi Iavarone, dell’Osservatorio “Media e minori” del Corecom Lazio, Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi Lazio (ANP), Virginia Ciaravolo, psicoterapeuta e criminologa, Maria Rosaria Romano, direttore II Divisione del servizio Polizia postale di Roma, Caterina Flick, responsabile dell’ufficio Affari Legali dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), Simona Petrozzi, presidente terziario donna Confcommercio Roma, e Ester Corsi, dirigente scolastico I.C.G. Mameli di Palestrina.

“Quella di oggi”, sottolinea Capolei, “è solo la prima di una serie di iniziative che faremo con il Corecom per promuovere un confronto tra professionisti, esperti e i ragazzi delle scuole, cercando di parlare con loro in maniera semplice per ragionare insieme sul corretto approccio alla rete. Ringrazio tutti i partecipanti al convegno odierno in particolare gli amici del Corecom, per l’impegno che mettono nella lotta al cyberbullismo e per la preziosa attività di sensibilizzazione che svolgono rivolta ai cittadini”.