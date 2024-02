NewTuscia – MONTEFIASCONE – Sono ancora sconosciute le cause che nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 5 febbraio, hanno portato alla morte di un’anziana signora di circa 70 anni in seguito alla caduta da una finestra situata al secondo piano.

La tragedia, è avvenuta a Montefiascone in via Cassia, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i sanitari del 118 che però, purtroppo, non sono riusciti a salvare la donna.