Modificata la viabilità durante l’esecuzione dei lavori che si protrarranno sino a giovedì 8 febbraio

NEWTUSCIA/UMBRIA – (Riccardo Frezza 06.02.2024) – AMELIA – Sono partiti i lavori per la sistemazione della pavimentazione in pietra di via Lama ad Amelia. I lavori si svolgeranno sino al prossimo giovedì 8 febbraio.

L’ordinanza emessa dal comune riguarda la sistemazione di una buca, formatasi lungo la carrabile. “Si tratta di un intervento inderogabile” dice il Comune che spiega che durante il divieto di transito gli automobilisti potranno percorrere il primo tratto asfaltato di Via Lama con ingresso da Via della Pineta e uscita in direzione ponte della Para.

Per raggiungere il parcheggio di Posterola e le abitazioni è prevista l’apertura al traffico di Via delle Mura a senso unico con accesso da Via Cavour. Sempre il Comune annuncia poi che tra un mese circa partiranno i lavori di ripristino già appaltati che riguarderanno altri tratti della rampa stessa dove gli interventi del 2021 stanno ancora reggendo molto bene.

(Riccardo Frezza 06.02.2024)