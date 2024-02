NewTuscia – TERNI – Il vescovo Francesco Antonio Soddu ha nominato presidente diocesano di Azione Cattolica della Diocesi di Terni-Narni-Amelia per il triennio 2024-2027 la signora Rita Pileri.

La nomina è arrivata dopo la riunione del nuovo consiglio di Azione Cattolica diocesana eletto nell’assemblea di domenica 28 gennaio, con il quale, a norma dello statuto e dell’atto normativo diocesano, è stato presentato all’ordinario diocesano il risultato delle elezioni per il rinnovo del consiglio stesso e la terna per la designazione del nuovo presidente.

La neo presidente diocesana Rita Pileri, è nata a Terni, ha 58 anni. Sposata con Stefano Sereni, ha due figli Tommaso e Marta.

Diplomata all’Istituto Magistrale di Terni, è segretaria e consulente previdenziale in una associazione di agenti di commercio.

Cresciuta nell’Azione Cattolica dei Ragazzi con don Maurizio Cuccato, ha frequentato il gruppo giovani della parrocchia del Duomo, dove ha svolto il servizio educativo come animatrice di un gruppo di ragazzi dell’Acr. Ha frequentato i campi scuola regionali di formazione per educatori Acr ed in seguito è stata educatrice sia dei ragazzi che dei giovanissimi di Azione Cattolica.

Con il marito Stefano ha collaborato alla pastorale familiare della diocesi, organizzando per diversi anni l’appuntamento “Disegni di Affettività” che, grazie alla collaborazione con l’Azione Cattolica italiana nel 2006, in occasione della presentazione del nuovo rito del matrimonio in preparazione del convegno ecclesiale di Verona, è diventato un appuntamento nazionale per le coppie di fidanzati e formatori che ne accompagnano il cammino.

Dal 2011 al 2017, Rita e Stefano sono stati inseriti nel consiglio nazionale di Azione Cattolica quali responsabili dell’Area Famiglia e Vita.

Nell’Azione Cattolica della diocesi di Terni-Narni-Amelia, Rita Pileri è stata consigliere diocesano per il settore adulti dal 2011 al 2017 e vice presidente diocesano del settore adulti dal 2017 al 2024.

L’Azione Cattolica diocesana, rinnovata in gran parte nel consiglio con l’inserimento di nuovi giovani e adulti, prosegue, in continuità di obiettivi, stile e metodo, nell’impegno di testimonianza cristiana, in particolare l’apertura all’aspetto caritativo, alle persone con disabilità di ogni tipo, nella sollecitudine per i giovani e la loro formazione, nel costruire ponti associativi sia nell’Azione cattolica che a livello diocesano e parrocchiale.

Un impegno svolto nello spirito sinodale della Chiesa Cattolica, in dialogo con tutte le realtà ecclesiali e sociali, sviluppando relazioni e sinergie con i vari ambiti pastorali diocesani, con associazioni e movimenti, in particolare quelli già avviati con l’ufficio catechistico e con la Caritas diocesana, con i quali è stato organizzato il prossimo appuntamento del ritiro di Quaresima del 3 marzo 2024 “La preghiera nell’Antico Testamento” guidato dalla biblista Emanuela Buccioni.