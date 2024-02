NewTuscia – PORANO – Domenica 04 Febbraio si è svolta presso il palazzetto dello sport di Porano (VT) la fase provinciale del Campionato Italiano e Coppa Italia della Federazione Italiana Karate organizzata dal Comitato Regionale Umbria Viterbo FIK, erano presenti in gara circa 310 atleti provenienti da 20 società che operano sul territorio delle province di Viterbo, Terni, Roma.

La Scuola Keikenkai fondata dal M° Sergio Valeri è scesa in campo con ben 145 atleti, 67 provenienti dalla sede centrale KEIKENKAI di Viterbo, 25 dalla sede di Vitorchiano, 10 dalla sede di Acquapendente, 9 da Ronciglione, 8 dalla sede di Orvieto, 7 da Civita Castellana, 5 da Piansano, 5 da Grotte S. Stefano, 3 da Montefiascone e 3 da Vetralla e 3 dalla sede di Baschi. Gli atleti hanno gareggiato in tutte le classi di età, dalle categorie Bambini (5/7 anni) fino ai Veterani (over 40), tantissimi sono stati i bambini che hanno esordito con la prima loro emozionante esperienza, molti gli atleti esperti che, come tutti gli anni, sfruttano il Campionato Regionale come banco di prova per le fasi Nazionali.

Oltre alla quantità, gli atleti presentati dalla Scuola KEIKENKAI hanno dimostrato un grande valore tecnico salendo su quasi tutti i podi dello stile shotokan praticato. Un grande ringraziamento va a tutti i tecnici della Scuola che hanno preparato e seguito i ragazzi in gara, innanzitutto l’allenatore Luca Laezza, responsabile dell’attività sportiva della Scuola KEIKENKAI, a seguire il M° Paola Polegri per la continua collaborazione in campo agonistico, l’istruttore Giuseppe Carvone e il M° Marcello Orazi per il loro supporto logistico all’attività sportiva, il M° Antonio Scognamiglio, il M° Fabio Gentileschi, l’Istruttore Michele Fois, e l’istruttore Marcello Cesaretti per il loro aiuto sul campo.

Un ringraziamento particolare ai genitori che riconoscono il valore formativo della “sana competizione” che la Scuola KEIKENKAI propugna e difende con tutte le forze.

Il prossimo importante evento per gli atleti del gruppo agonistico selezionato KEIKENKAI sarà la trasferta prevista per il prossimo fine settimana a Mariano Comense, ossia la gara nazionale Grand Prix Nazionale di Lombardia in cui saranno impegnati 18 atleti e 4 coach in corsa per la divisa azzurra, con l’obbiettivo di poter entrare di diritto nella squadra nazionale che volerà a Buenos Aires, in Argentina il prossimo ottobre in occasione dell’ IKU WORLD KARATE Championship.