NewTuscia – VITERBO – Non si ferma il progetto di manutenzione e riqualificazione delle strade della Tuscia. La Provincia di Viterbo ha infatti appena ultimato i lavori di rifacimento dell’asfalto della SP Doganella, all’interno del comune di Ischia di Castro, e ora sta procedendo alla realizzazione di isole spartitraffico all’incrocio tra la stessa Doganella e la strada comunale Muro del Sega.

Il primo intervento si è concluso la scorsa settimana. La Provincia di Viterbo ha infatti già terminato i lavori di rifacimento del manto stradale della SP Doganella per un tratto di circa 400 metri, con il rifacimento anche della segnaletica orizzontale.

Ora l’Ente si sta concentrando su un altro intervento, sempre all’interno del Comune di Ischia di Castro, che mira a una generale riqualificazione della rete viaria della zona e all’innalzamento dei livelli di sicurezza stradale.

Sono infatti in corso i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio tra la stessa SP Doganella e la strada comunale Muro del Sega mediante la realizzazione di isole spartitraffico. Allo stato attuale, infatti, è la sola segnaletica orizzontale e verticale a regolare il flusso veicolare all’altezza di questa intersezione.

La prossima settimana partiranno infatti i lavori per la realizzazione delle isole spartitraffico. Una volta ultimati, la Provincia di Viterbo procederà anche al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e alla riasfaltatura all’interno dell’area di intervento.

“La Provincia di Viterbo sta operando concretamente non solo per riqualificare le strade di propria competenza ma soprattutto per innalzare i livelli di sicurezza alla guida – ha commentato il Presidente Alessandro Romoli -. Questa è e rimarrà la priorità dell’attuale amministrazione provinciale”.

“In questi giorni sono in corso tanti altri lavori di sistemazione delle strade provinciali e tanti altri partiranno nei prossimi giorni – ha aggiunto il Presidente Romoli -. Un grande ringraziamento va dunque a tutto il personale del settore strade dell’Ente e al consigliere delegato ai lavori pubblici e viabilità Maurizio Palozzi. Questi lavori sono fondamentali in primis per tutelare la sicurezza di tutte le persone che si mettono su strada, ma sono utili anche per un più ampio progetto di rilancio e sviluppo economico sociale della Tuscia”.

