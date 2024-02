NewTuscia – VITERBO – Il settore turistico del Lazio si dimostra ancora una volta pioniere nel panorama nazionale e internazionale, cavalcando l’onda degli ultimi dati positivi che hanno caratterizzato il comparto in tutto il mondo. L’appuntamento annuale con la BIT di Milano si conferma non solo un momento di fondamentale aggiornamento per gli operatori del settore ma anche un’occasione imperdibile per dibattere e confrontarsi sul futuro del turismo.

I numeri sono chiari: il 2023 ha segnato una svolta per il turismo internazionale, con 1,29 miliardi di viaggi registrati a livello globale, un incremento significativo che testimonia il fermento del settore. L’Italia, e il Lazio in particolare, si distinguono in questo contesto favorevole, registrando nel 2023 un notevole aumento sia in termini di arrivi (118,2 milioni) che di presenze (397,5 milioni), con un tasso di internazionalizzazione in significativa crescita.

Il Lazio, con la sua offerta ricca e diversificata, si posiziona come destinazione privilegiata, attirando turisti da ogni angolo del globo. In particolare, Roma e Milano emergono tra le prime 15 mete più desiderate a livello mondiale, secondo Euromonitor, attrattive sia per il segmento altospendente che per una domanda turistica più ampia e variegata.

Il successo del Lazio si riflette anche nel settore alberghiero, dove si registra un aumento del 20% del fatturato, grazie soprattutto al segmento del lusso. Questi dati confermano la regione come epicentro di crescita e innovazione nel panorama turistico nazionale.

Parallelamente, il settore outgoing del turismo organizzato ha registrato una crescita del 40% rispetto al 2022, superando le performance pre-pandemiche. Anche il comparto Mice mostra segnali ottimisti, con un aumento dei budget dedicati a riunioni ed eventi aziendali.

Guardando al futuro, il Lazio si prepara ad accogliere le nuove tendenze di viaggio del 2024, orientate verso esperienze sostenibili, autentiche e personalizzate. La regione si conferma leader nell’offerta di vacanze che combinano il benessere fisico e mentale, in linea con la crescente domanda di turismo benessere, outdoor e di esperienze culturali ed enogastronomiche.

In questo contesto, il Lazio continua a puntare sull’innovazione e sulla sostenibilità, con un’attenzione particolare alle nuove esigenze dei viaggiatori. La regione si pone quindi come modello di riferimento per un turismo che guarda al futuro, capace di unire crescita economica e rispetto per l’ambiente.

Il nostro paese deve continuare sulla strada intrapresa, massimizzando lo sforzo sia in termini si sostegni economici al comparto sia in termini di promozione del brand Italia in tutto il mondo.

Il mio grazie per il lavoro svolto finora va al ministro on. Santanchè e al Presidente della Regione Lazio on. Rocca.

Per l’impegno costante a sostegno della Tuscia, ancora una volta grazie al lavoro quotidiano dell’on. Mauro Rotelli, del consigliere regionale Sabatini e del consigliere di amministrazione di Enit Pappalardo presenti alla Bit per far conoscere alla platea nazionale e internazionale presente il patrimonio di storia, tradizione, arte e cultura del nostro territorio.

Marco De Carolis

Red. Dip. Turismo FDI Lazio