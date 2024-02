NewTuscia – VITERBO – Bull Basket Latina – Domus Mulieris Viterbo – 63 – 54

Bull Basket: Di Manno 4, Mauriello 15, Domenici, Lo Russo 7, Zanier, Salvucci G. 7, Petrillo, Donato 14, Busetto 2, Pirani, Salvucci A. 12, Cecconi 2. All. Schiesaro

Domus Mulieris: Puggioni A.7, Paco, Puggioni S. 8, Tarroni 2, Gionchilie 15, Gansou, Nobili 2, Masnata 6, Fantozzi 4, Ricci, Pasquali 10, Pirillo. All. Scaramuccia

Parziali: primo quarto 13-17, secondo quarto 35-25, terzo quarto 48-35

Pesante sconfitta per la Domus Mulieris che cade a Latina contro il Bull Basket nella sesta giornata di ritorno del campionato di serie B di basket femminile. Oltre al ko, arrivato contro una rivale diretta nella corsa ai playoff, nelle battute finali del match sono arrivati i canestri che hanno consentito alle pontine di ribaltare anche il +7 delle viterbesi nella gara di andata, un elemento che potrebbe pesare molto in caso di arrivo a pari punti.

Con Arianna Puggioni e Masnata entrambe febbricitanti, la Domus Mulieris stringe i denti e trova in Gionchilie e Pasquali le principali protagoniste a livello offensivo. Il primo quarto è positivo per le ragazze viterbesi che si portano in vantaggio e chiudono avanti i dieci minuti iniziali, contenendo bene i tentativi delle padrone di casa.

Tutt’altra storia nel secondo parziale, Bull mette la freccia e sorpassa con Mauriello, Donato e Salvucci, mentre l’attacco della Domus Mulieris fatica terribilmente a trovare la via del canestro limitando la produzione totale del periodo a soli 8 punti segnati. Latina torna negli spogliatoi sul +10 e sembra in grado di controllare senza troppi affanni anche nel terzo periodo, quando il distacco delle gialloblù viterbesi cresce ancora.

Sembra finita ma il quintetto di coach Scaramuccia non molla, recupera con grinta e determinazione e torna a -3 quando manca circa un minuto e mezzo alla fine della gara: il risultato torna in bilico e sembra possibile salvare almeno la differenza canestri ma così non è, Latina è brava a dare un’ultima spallata che la lancia fino al +9 della sirena.

Nel prossimo turno la Domus Mulieris ospiterà la Virtus Aprilia, reduce dalla vittoria interna contro Roma Team Up che le ha praticamente consegnato il pass per i playoff: l’ultimo posto libero se lo giocheranno proprio Domus Mulieris, Roma Team Up e Bull Basket, con le gialloblù che hanno 12 punti in classifica mentre le due rivali sono a