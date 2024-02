NewTuscia – TUSCANIA – Durante il fine settimana i Militari dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un trentenne albanese, proveniente dalla provincia di Macerata, poiché sorpreso, con due coltelli del genere proibito, occultati all’interno della propria autovettura.

Denunciavano, inoltre, una 43enne, residente nell’alto viterbese, poiché sorpresa alla guida della propria autovettura, in evidente stato di ebbrezza alcoolica, alla quale veniva immediatamente ritirata la patente di guida. Sempre durante il fine settimana i Militari della Stazione di Tuscania, denunciava in stato di libertà un 52enne proveniente dalla Provincia di Roma, sorpreso alla guida del proprio veicolo in evidente stato di ebbrezza alcoolica, al quale veniva immediatamente ritirata la patente di guida.

Venivano altresì segnalati alla prefettura di Viterbo un cittadino rumeno, una cittadina albanese ed un italiano, poiché trovati in posso di modica quantità di stupefacenti.

I controlli in argomento continueranno incessantemente al fine di contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica ed il consumo di stupefacenti.

Il presente comunicato viene condiviso con la Procura della Repubblica di Viterbo e trasmesso per interesse pubblico

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Il soggetto indagato è persona nei cui confronti vengono fatte indagini durante lo svolgimento dell’azione penale; nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva