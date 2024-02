NewTuscia – VITERBO – Siamo dalla parte degli agricoltori italiani nella protesta contro le politiche scellerate dell’Unione Europea. La posizione della Lega è stata sempre ferma e chiara in difesa dei nostri prodotti e di tutto il settore da quello che negli anni ha spesso assunto le forme di un vero e proprio assalto da parte dell’Europa alle eccellenze italiane. Sono note a tutti le lotte della Lega contro il cibo sintetico, il Nutri-score e tutte quelle altre iniziative “pensate” da Bruxelles che contrastano con le nostre tradizioni e i nostri modelli di vita. Quanto sta accadendo in questi giorni con la protesta dei trattori in tutta Italia, come in molti altri paesi dell’UE , e anche nella nostra provincia, dimostra ancora una volta quanto sia distante questa Europa dal mondo reale, dove l’agricoltura, in un paese come l’Italia, è uno dei pilastri della nostra economia. Ma non è solo una voce del bilancio nazionale: dietro di essa ci sono famiglie, lavoratori, ci sono le nostre tradizioni e la nostra storia. Ci sono i valori che la Lega da sempre sostiene e difende. Quelli che questa Europa fa fatica a capire con politiche e decisioni incomprensibili, ispirate a un’ideologia ambientale portata all’estremo, senza adeguata ponderazione, a nostro avviso, delle ricadute concrete e immediate su milioni di famiglie. Un’Europa che la Lega vuole cambiare, come dimostra la linea chiara espressa dal nostro segretario nazionale Matteo Salvini alle prossime elezioni europee: mai con la sinistra, di cui questa Europa è il prodotto più eclatante.

Coordinamento provinciale Lega Salvini Viterbo