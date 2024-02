NewTuscia – ROMA – Il Trastevere cade in casa contro il Costa Orientale Sarda nella 22esima giornata del girone G di Serie D. Gli ospiti vincono 3-2, bissando così il risultato dell’andata.

Venturi deve fare a meno di Ferramisco, Fragnelli, Massimo e Crovello. L’emergenza sulle fasce viene tamponata dal debutto di Andreoli, classe 2005, emulato a partita in corso dal 2006 Campagnano, anche lui al debutto assoluto con la prima squadra. Il Trastevere parte forte, al 5′ Galofaro pressa alto e riconquista una palla, Tortolano calcia dal limite ma non trova la porta. Al primo affondo il Cos passa: Santoro parte palla al piede da centrocampo, non trova opposizioni fino all’area di rigore e dai venti metri batte Semprini in diagonale. La reazione amaranto è veemente e porta al pari immediato: al 10′ Alonzi ha la palla del pari col sinistro ma trova solo l’angolo, sul tiro dalla bandierina Tortolano raccoglie palla al limite dell’area e colpisce in pieno la traversa, l’azione prosegue con un altro tiro dalla bandierina per gli amaranto che, con Crescenzo in girata, trovano il pari. Alla mezz’ora azione di Ricci che apre a destra per Mastropietro, il cui rasoterra viene respinto in due tempi dal portiere. Al 32′ occasione colossale per il Trastevere: rimessa lunga di Andreoli, Tommasino non trattiene e Giordani sbaglia due volte, con il palo a negare la gioia del gol al difensore sulla seconda occasione. Prima della fine del tempo, altra chance per Mastropietro, che spizza di testa un’altra rimessa lunga di Andreoli ma trova la risposta di Tommasino. Nella ripresa, al 60′ il Cos si riporta in vantaggio: Aloia da sinistra apre a destra per Santoro, che dal lato corto dell’area si aggiusta il pallone e trova un diagonale che si infila sotto l’incrocio opposto. La reazione del Trastevere al 65′ con Tortolano, che direttamente su punizione dalla lunga distanza impegna Tommasino alla respinta bassa. All’80’ Floris calcia dal vertice dell’area piccola e colpisce l’esterno della rete con una deviazione di Santovito. Sul successivo corner, svetta Gallo sul secondo palo e trova il 3-1. I padroni di casa si buttano avanti e a cinque minuti trovano l’episodio che riapre la partita, con Alonzi che, in mischia, viene atterrato dal portiere. Tortolano si incarica dell’esecuzione del rigore e batte Tommasino alla sua destra nonostante il portiere intuisca l’angolo. Il forcing finale non produce altre palle gol, il Trastevere cade in casa e, dopo la sosta, affronterà in trasferta la Boreale.

TRASTEVERE-COS SARRABUS OGLIASTRA 2-3

MARCATORI: 8’pt Santoro (C), 11’pt Crescenzo (T), 15’st Santoro (C), 36’st Gallo (C), 40’st rig. Tortolano (T)

TRASTEVERE: Semprini, Rosati (41’st Cesari), Andreoli (34’st Campagnano), Galofaro (18’st Baldari), Santovito, Giordani, Mastropietro (27’st Di Domenicantonio), Crescenzo (37’st Traditi), Alonzi, Tortolano, Ricci. A disp. Lazzarini, Giannetti, Berardi, Calderoni. All. Venturi

COS SARRABUS OGLIASTRA: Tommasino, Scarafoni, Piredda (46’st Ladu), Cadau, Demontis (43’st Naguel Torrez), Aloia (23’st Floris Mat.), Cogotti, Bonu, Cossu (29’st Serra), Gallo, Santoro (34’st Loi A.). A disp. Floris Mau., Ganzerli, Nurchi, Laconi. All. Loi F.

ARBITRO: Piccolo di Pordenone

ASSISTENTI: Morsanuto di Portogruaro – Condrut di Castelfranco Veneto