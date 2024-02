NewTuscia – ROMA – La Favl Cimini non concede la settima vittoria consecutiva e, avanti per due volte consecutive, si fa raggiungere dalla Romulea.

La trasferta sul campo dei romani conferma una Favl Cimini in forma e, oggi, solo sfortunata nella trasferta con la Romulea. Che, nel complesso, ha mantenuto un possesso di palla maggiore dei viterbesi con varie folate offensive ma i gialloblù hanno difeso con attenzione riuscendo, in varie occasioni, a rendersi pericolosi con cambi di fronte repentini.

Il primo gol arriva al 22° con Silvestroni che, servito dalla fascia sinistra da Ottaviani, ha un ottimo controllo del cross e mette dentro per il vantaggio della Favl Cimini. Nel primo tempo si assiste ad una partita in cui i gialloblù si dimostrano squadra solida e ben messa in campo ma la Romulea regge pur non impensierendo oltremodo il portiere ospite.

La Romulea, nel secondo tempo, vuole il pareggio e si fa più pericolosa in un paio d’occasioni: nella prima di queste Carlucci si mangia un gol già fatto ricevendo un cross dalla fascia laterale ma calciando malamente a giochi ormai fatti davanti al numero uno Bertollini.

Si va avanti con un equilibrio in campo ma con la Romulea in aumento di pressing. Dopo alcune occasioni poco meditate arriva il pareggio per i padroni di casa con Mastromattei all’88° con un tiro preciso. Si scalda il finale di gara quando sembra che possa finire 1-1. Da un calcio di punizione sulla sinistra dell’area di rigore della Romulea il solito Cissé ha il tempismo giusto e batte l’incolpevole portiere romano. Il vantaggio ospite crea scompiglio nella “psiche” dei padroni di casa e, subito dopo il gol, si scatena una quasi rissa che vede coinvolti Cissé e Morariu della Favl Cimini, Mancini e Gentile (quest’ultimo direttamente dalla panchina) per la Romulea. L’arbitro li espelle tutti e 4.

I minuti persi durante le intemperanze dei giocatori causano un extratime lungo e abbastanza da portare all’irreparabile per i sogni della settima vittoria consecutiva per i gialloblù. E’ il minuto 102 quando c’è il rigore per i padroni di casa per fallo di Ciucci. Dal dischetto va Azzawi che fissa il risultato finale sul 2-2.

ROMULEA: Pensa, Ciavarelli, Azzawi, Mancini, Bonesi, Costa, Amorosino, Mancini, Barchiesi, Carlucci, Ciriachi

A disposizione: Pagella, De Petris, D’Andrea, Gentile, Montalbano, Du Besse, Leone, Criscuolo, Mastromattei

All.: Cervera.

Favl Cimini Viterbo: Bertollini, De Goicoechea, Morariu, Giorgi (Kordic), Collacchi (Ciucci), Silvestroni, Tollardo (Paruzza), Seck (Nesta), Ottaviani, Capuano, Cissè.

A disposizione: Cadar, De Simoni, Lo Zito, Pompei, Branduani.

All.: Massimo Castagnari.

Arbitro: Sig.Tommaso Cifra di Latina

SALA STAMPA

Mister Castagnari: “Abbiamo incontrato una squadra organizzata. Non mi è mai capitato di fare gol e prendere due espulsioni. Queste situazioni le paghi oggi e anche domani; Ovidiu e Cisse sono due giocatori importanti, non esiste che prendiamo due rossi. Se non avessimo preso un rigore staremmo a parlare dell’ennesimo successo, una squadra esperta come la nostra non può permetterlo. Credo di aver fatto bene i cambi e dobbiamo tenere conto delle quote. Abbiamo buttato via una partita. C’è l’amaro perché l’avevamo chiusa”.