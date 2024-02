NewTuscia – MILANO – Il Lazio, con le sue bellezze e i suoi luoghi suggestivi, e’ pronto a promuoversi come una destinazione turistica completa: storia, spiritualità, cultura, arte, natura e gastronomia di eccellenza.

Con i suoi siti archeologici e le ville storiche, come la Villa Adriana di Tivoli e le necropoli etrusche di Cerveteri, che sono patrimonio dell’UNESCO, la regione rappresenta un patrimonio per il mondo intero.

Oggi, abbiamo inaugurato la Bit di Milano, la borsa internazionale del turismo. Occasione importante anche per promuovere le bellezze del Lazio e comprendere le esigenze delle categorie coinvolte nel settore turistico.

Siamo determinati a lavorare in sinergia con tutte le istituzioni, in vista del Giubileo del 2025, per cogliere al meglio questa opportunità unica, che rappresenta anche una occasione per far conoscere e valorizzare gli altri comuni della nostra regione, ognuno con la propria storia e le sue tradizioni, che offrono molte possibilità anche per il turismo sostenibile.

Nel corso del 2023, il Lazio ha già dimostrato il suo potenziale attrattivo, richiamando 35-38 milioni di visitatori, principalmente grazie al ruolo di Roma.

Nei mesi scorsi, la nostra regione ha ospitato la Ryder Cup, manifestazione golfistica che è tra i più importanti eventi sportivi mondiali: proprio grazie al gioco di squadra e all’unità d’intenti tra le istituzioni coinvolte, questo evento, che si è svolto a Guidonia, è stato un successo, non solo per la vittoria della squadra europea, ma anche per il grande pubblico partecipante e per l’organizzazione.

Dunque, non possiamo permetterci di perdere queste opportunità, che possono generare ricadute positive per il turismo della nostra regione, che è pronta ad accogliere i turisti e far scoprire loro le meraviglie dei tanti borghi, dei tanti luoghi e dei paesaggi mozzafiato.

Cosi il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che ha partecipato all’inaugurazione della Bit a Milano.