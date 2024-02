NewTuscia – VITERBO – Taglio del nastro per la nuova veste con cui si presenterà da ora in avanti la struttura che ospita le opere di Sebastiano del Piombo. Il Museo dei Portici, appena sotto la sala di palazzo dei Priori in cui si è tenuta oggi 3 febbraio, la conferenza di presentazione, sarà caratterizzato dall’assenza di barriere fisiche, sensoriali e cognitive.

Il museo, ponendosi come un percorso di inclusione e apprendimento che durerà tre anni, farà da baricentro a tutti gli interventi che verranno realizzati a Viterbo in questo senso; è stato tradotto in Lis e dedicato al prematuramente scomparso lo scorso anno provinciale Aism, Vito di Noto.

Nella stesura di un progetto che permetta anche a persone con disabilità di fruire in modo più pieno del museo, sono previsti da marzo di quest’anno al giugno del 2026 circa un centinaio di incontri che permetteranno la sperimentazione di percorsi di formazione inclusiva destinati a diverse categorie. Normodotati (cardiopatici, donne in gravidanza, persone con passeggino, convalescenti o che presentano un’ingessatura agli arti, obesi, anziani, bambini); persone con ridotta o impedita capacità di movimento, come chi si trova sulla sedia a rotelle; persone con disabilità sensoriale.

Il sito stesso prevede le modalità per non vedenti e i disturbi dell’apprendimento.