NewTuscia – GROTTAFERRATA – Questa mattina nella sala Veneri del Cinema comunale AlFellini si è tenuto un evento di sensibilizzazione sul tema della Sclerosi Multipla. Incontro di chiusura della “staffetta” lanciata dai Comuni di Grottaferrata, Frascati e Monte Porzio Catone in collaborazione con AISM (Associazione Italiana sclerosi multipla), volta a supportare la ricerca e l’informazione nell’ambito di una patologia delicata e spesso poco conosciuta.

L’iniziativa, supportata dall’Amministrazione comunale e ideata dal cittadino delegato Pierluigi Carlà, ha visto la partecipazione del Sindaco di Grottaferrata Mirko Di Bernardo, del Sindaco di Monte Porzio Catone Massimo Pulcini, della Sindaca di Frascati Francesca Sbardella e della presidente di AISM Roma Lucia Palmisano.

“Il nostro impegno per migliorare il benessere di chi è affetto da sclerosi multipla passa dall’attenzione all’accessibilità dei luoghi pubblici, dalla rimozione delle barriere architettoniche e dalla semplificazione nell’accesso ai servizi erogati dal Comune – dichiara il Sindaco Mirko Di Bernardo –. Un obiettivo non facile, che coinvolge tutta la nostra Amministrazione e quelle dei Comuni a noi vicini. Ringrazio pertanto il Sindaco Pulcini e la Sindaca Sbardella per la loro adesione all’iniziativa. Ringrazio Pierluigi Carlà per l’organizzazione e AISM per la partecipazione. Lieti di aver supportato la loro attività, sostenendo in questo modo la ricerca e l’affermazione dei diritti degli affetti da SM nelle sedi istituzionali”.

I presenti hanno poi assistito alla proiezione del documentario “Raccontiamoci il Futuro per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla” realizzato dal cittadino delegato Pierluigi Carlà, che verrà pubblicato nella giornata di lunedì.

Durante gli eventi che si sono susseguiti a Grottaferrata, Frascati e Monte Porzio Catone, i Sindaci hanno firmato la Carta dei Diritti delle persone con sclerosi multipla, confermando la loro volontà di agire con nuove iniziative e progettualità sull’argomento.

“Ringrazio di cuore il Sindaco Di Bernardo, il Sindaco Pulcini e la Sindaca Sbardella per aver supportato un’iniziativa mossa dalla volontà di far acquisire maggiore consapevolezza ai nostri concittadini, favorendo l’inclusione, la partecipazione e la ricerca a favore di chi è colpito da una malattia difficile come la sclerosi multipla – dichiara il cittadino delegato Pierluigi Carlà –. Ringrazio AISM per aver portato la loro testimonianza. Insieme possiamo fare la differenza per immaginare un futuro di speranza e di reale miglioramento”.

Si ringrazia l’artista Wrongonyou per aver scritto e donato la colonna sonora del progetto.