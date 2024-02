NewTuscia – ROMA – Folto pubblico all’interno della Borri Books di Roma, la Libreria Internazionale e indipendente più grande d’Europa, per la presentazione del libro di Luigi Del Vecchio libro “Ostuni. Un’insospettabile presenza”, che si è tenuta nel pomeriggio di Giovedì 1 Febbraio 2024.

Presente la direttrice della Borri Books di Roma dr.ssa Sabina Borri, nonché l’editore di Viola Editrice Valentina Succi. Ha moderato Simona Sabene Tuliozzi, direttore editoriale di Viola Editrice. Ha partecipato all’evento anche la nota giornalista RAI che cura i servizi sulla Casa Reale inglese, Ilaria Grillini.

Visibilmente emozionato, l’autore, Luigi Del Vecchio, Generale di Brigata GdF in congedo, ha raccontato la storia del suo libro, un thriller ambientato ad Ostuni, che vede come protagonista il Commissario Vito Berlingieri, impegnato, nel Natale 2017, nell’indagine legata al rinvenimento del corpo di un vecchio usuraio con un riccio di mare conficcato in gola. Ma non solo, Del Vecchio ha saputo trasmettere a chi ha seguito l’evento, tutto il suo amore per la città di Ostuni, sua prima sede di servizio in età giovanile e della quale è rimasto colpito per sempre, rimanendone, negli anni, profondamente innamorato al punto tale da dare una svolta alla sua vita, decidendo di rimanerci a vivere.

Queste le parole dell’autore Luigi Del Vecchio «Un pizzico di Ostuni era a Roma, tra migliaia di persone che passavano e ripassavano. È stata una esperienza nuova rispetto alle altre, come sempre emozionante. Non solo per il folto pubblico intervenuto ma soprattutto perché, tra una battuta e l’altra, vedevo affacciarsi a curiosare turisti, passanti occasionali, pendolari frettolosi. A tutti loro, ho cercato di trasmettere la mia gioia di scrivere e il mio amore per Ostuni. Un altro piccolo passo in avanti del mio libro, in attesa del sequel».