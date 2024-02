NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo.

Il giorno 1 febbraio a Montalto di Castro si è tenuta un’Assemblea pubblica per il No al Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi, e il nostro Comitato era presente.

Lo scopo principale è stato di informare e rendere partecipe la popolazione, e la numerosa partecipazione nel teatro di oltre 300 cittadini ha dimostrato quanto alto sia l’interesse su questi argomenti.

Ascoltando l’intervento della sindaca Socciarelli di Montalto di Castro ci è sembrato di assistere ad un dejà vu… Sentire che : “l’ingolosimento dovuto ai soldi lascia solo che cadaveri sul suo cammino” come riferimento alle compensazioni economiche che sono la contropartita per il danno ambientale-sociale-economico di questi interventi, ci ha riportato a rivivere la battaglia in corso per la realizzazione della mega discarica ad Arlena di Castro.

In platea era presente il sindaco di Arlena di Castro Cascianelli, senza nessun consigliere.

Ci chiediamo, quindi, se anche lui si sia chiesto se questi 600.000 mila euro annui, come royalties, ovvero compensazioni per la discarica valgano il futuro del nostro paese. Infatti sostituendo la tematica di questa assemblea pubblica da “No al deposito Nazionale “ a “NO alla Mega Discarica di Arlena di Castro”, le motivazioni per il NO sono state le stesse:

– Perdite e danni per i settori agricolo, turistico e patrimonio immobiliare;

– Aumento dell’incidenza di tumori maligni nella popolazione residente;

– Danni ambientali irreversibili ( inquinamento falde acquifere, possibili incendi, immissioni inquinanti nell’aria, ecc…)

Ci domandiamo come il nostro Sindaco possa aver applaudito agli interventi mostrando il suo plauso sugli argomenti e contemporaneamente possa volere, approvare ed appoggiare con forza ( con ben due delibere di consiglio comunale) la realizzazione della MEGA discarica.

La frase pronunciata dal moderatore Falzetti : “la conoscenza, per capire da quale parte stare” è fondamentale in ogni situazione della vita figuriamoci in queste battaglie che stiamo vivendo.

Il Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Arlena di Castro