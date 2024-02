NewTuscia – ROMA – Le istituzioni, al di là della appartenenza politica, devono svolgere una azione sinergica, per raggiungere l’interesse collettivo, che resta la nostra priorità assoluta. Dobbiamo operare insieme, anche con le università, per accompagnare gli studenti nel loro percorso di crescita, cercando di colmare quel vuoto che spesso si crea tra il mondo della formazione e quello del lavoro. Gli atenei della nostra regione stanno svolgendo un grande lavoro: la conferma arriva anche dal fatto che negli ultimi anni sono aumentate le iscrizioni nelle università del Lazio. Proprio Roma Tre è l’ateneo che più è cresciuto, soltanto nell’ultimo anno gli iscritti sono incrementati del 12%. Un risultato di grande valore: per l’amministrazione regionale, questo è motivo di orgoglio, poiché significa che le nostre università hanno saputo intercettare e comprendere le aspettative dei ragazzi. Dobbiamo essere in grado di cogliere e affrontare le nuove sfide e i cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia: tra l’altro, a Roma Tre è stato attivato il corso di ingegneria biomedica, a dimostrazione di quanto la ricerca e l’innovazione svolgano un ruolo di importanza strategica, anche nella sanità. Basti pensare che adesso nell’equipe medica, ci sono anche ingegneri: un aspetto, questo, che 30 anni fa era impensabile e inimmaginabile. La regione garantirà sempre il massimo supporto, perché è fondamentale lavorare insieme, attraverso unità d’intenti e gioco di squadra.

Lo dichiara il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che è intervenuto oggi all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Roma Tre a Roma.