NewTuscia – VITERBO – esterno in questo sabato pomeriggio per le ragazze della Domus Mulieris, chiamate a confrontarsi contro il Bull Latina in un match valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di serie B di basket.

A quattro giornate dalla fine della regular season, questo turno rappresenta un crocevia fondamentale nella rincorsa ad un piazzamento playoff, obiettivo dichiarato delle gialloblù sin dall’inizio della stagione. Già praticamente assegnate le prime quattro posizioni, ci sono altre quattro squadre che si contendono gli ultimi due posti buoni per accedere ai playoff e saranno impegnate in due scontri diretti che metteranno in palio punti pesantissimi: Aprilia a quota 14 punti ospita Roma Team Up che ha 10 punti in classifica mentre le ragazze della Domus Mulieris (12 punti) saranno impegnate a Latina contro il Bull (8).

La formazione pontina, allenata da Novella Schiesaro, è tornata prepotentemente in corsa sconfiggendo nell’ultimo turno Roma Team Up e vorrà ripetersi anche in questa occasione, sfruttando il fattore campo e la crescita di un gruppo che, nelle scorse settimane, ha saputo mettere in difficoltà tutte le big del girone. La gara di andata vide il successo della Domus Mulieris per 50-43 al termine di un match inizialmente dominato dalle ragazze di Scaramuccia, con le ospiti brave però a non mollare mai e a rendere complicata la vita alle gialloblù sino alla sirena finale.

Dopo la netta affermazione contro Santa Marinella, la Domus Mulieris arriva a questa sfida con il punto interrogativo legato alle condizioni di Laura Masnata, alle prese con una fastidiosa influenza. Difficile al momento che possa recuperare in tempo, come conferma il tecnico Carlo Scaramuccia: “Temo che non potrà essere della partita e per noi sarà un’assenza pesante, considerando che vicino ai tabelloni siamo già piuttosto corti. Per me comunque è fondamentale che, chiunque sia chiamato a dare il suo contributo, risponda cercando di fare il massimo. Non possiamo permetterci partenze ad handicap come contro Santa Marinella, dobbiamo essere aggressivi e concentrati sin dalla palla a due perché ci troveremo di fronte un’avversaria agguerrita e decisa a giocarsi le proprio carte playoff fino alla fine”.

La palla a due è prevista alle 19,30 e la direzione di gara sarà affidata ai signori Francesco Daniele di Roma e Andrea Suriani di Ciampino (RM).