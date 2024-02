NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Simona Bargagli è la nuova Presidente del Movimento Aquesiano per la Vita. In mano a Lei tanto il testimone della Presidente uscente Gianna Bisti che rimane comunque nel Consiglio Direttivo quanto quella di ispirarsi alle regole dettate a suo tempo dal compianto fondatore Professor Antonio Ceccarelli. Esordio ufficiale domani pomeriggio (NDR Sabato 3 Febbraio) alle ore 18.30 quando presso la Chiesa di S.Agostino durante la cerimonia religiosa verranno distribuiti vasetti di primule. Cinque appuntamenti in fotocopia per Domenica 4 primo appuntamento alle ore 09.00 presso la Chiesa di San Francesco. Alle ore 11.00 in contemporanea presso la Basilica Concattedrale del Santo Sepolcro e la Chiesa Frazione di Trevinano. Mezz’ora dopo tappa in quella di Torre Alfina. Gran chiusura alle ore 18.30 ad Acquapendente presso la Chiesa di San Lorenzo. In vista degli appuntamenti la Presidente rende noto il messaggio che il Consiglio Episcopale Permanente della CEI ha preparato per la 46ª Giornata Nazionale per la Vita che si celebrerà il 4 febbraio 2024 sul tema «La forza della vita ci sorprende. “Quale vantaggio c’è che l’uomo guadagni il mondo intero e perda la sua vita?” (Mc 8,36)».

TESTO MESSAGGIO