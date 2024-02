Un brutto giorno per Viterbo. Oggi la città ha perso un caro ragazzo, Alessandro Milioni, conosciuto e amato da tante persone. Mancherà a tutti non vederlo più all’interno della sua attività a via Marconi, lo storico negozio di ottica che porta il nome della sua famiglia e che portava avanti con suo fratello Alberto. È difficile accettare la morte, accettare la morte di un ragazzo così giovane è impossibile. Impossibile e atrocemente doloroso soprattutto per i familiari e per tutte quelle persone che con lui hanno condiviso questo suo troppo breve viaggio sulla terra.

Chiara Frontini

Sindaca di Viterbo