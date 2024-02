NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Dopo le tre giornate del nuovo anno andate in scena tra il 14 e il 28 gennaio, il campionato di A osserva il suo primo stop. In questa domenica del mese di febbraio, è previsto riposo per tutte i roster. Nel girone 3, il Rugby Civitavecchia, che ha iniziato l’annata in modo eccellente, riprenderà le proprie fatiche, 11 febbraio, affrontando in trasferta il Livorno Rugby.

Molti, quanti gli appassionati dei colori biancorossi, avrebbero firmato, alla vigilia del campionato, su una situazione del genere. I risultati di rilievo del Rugby Civitavecchia sono frutto di prove all’insegna della concretezza, della solidità di un pacchetto di spessore e di un ottimo lavoro in fase difensiva come quella offensiva.

Certo , come affermato più volte dal settore tecnico, c’è da lavorare per togliere tutte le spigolature che si sono presentate, a dirla tutta, spesso in alcuni momenti delle partite del torneo hanno fatto perdere punti che apparivano poter essere messi a sommare nella classifica.

Ma è pur giusto vivere della propria consapevolezza e non mettere troppa pressione ad una formazione composta in larga parte da giovani e giovanissimi; sarebbe poco onesto però negare come questa compagine abbia la possibilità di togliersi, anche nelle prossime uscite, importanti soddisfazioni.

Dallo staff: ” Siamo reduci da tre vittorie consecutive nel corso del nuovo anno e dopo la pausa di riposo affronteremo squadre contro cui vogliamo mostrare ulteriori progressi rafforzando la nostra identità di squadra”.

Gara davvero combattuta ed interessante quella ultima disputata con il Villa Pamphili così come quelle della 10° giornata con il Napoli Afragola e 11° con Il Roma Olimpic in cui risultati hanno visto prevalere il Civitavecchia.

In tutte e tre le gare di campionato le squadre composte da veterani e giovani da una buona forza dinamica, si sono affrontate a viso aperto senza esclusioni di colpi e con forza di nervi.

Al Civitavecchia attendono giornate di allenamento importante, che come dicevamo, saranno dedite all’attenzione degli errori commessi, con la speranza di non dover essere ripetuti.

Sempre dallo staff: ” la domenica di riposo ci dà la possibilità di consolidare il gruppo e di rodare i meccanismi. Alla ripresa una buona gara non sarà sufficiente per mettere in difficoltà il Livorno, team che occupa una ottima posizione di classifica, a soli quattro punti dalla terza posizione che permette il balzo di categoria, al Civitavecchia serve cambiare marcia e la giusta cattiveria agonistica”.

Anche per i supporter del Rugby Civitavecchia ci sarà una domenica di riposo, ma l’11 febbraio, 2° giornata di ritorno, alle ore 14,30 è alla porte e chi avrà la possibilità e la voglia, attende una lunga trasferta a Livorno ed allora non rimane al solito gridare: Daje Civita!!!